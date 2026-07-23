Dieci appuntamenti ad agosto per il calendario di “Emozioni & Avventura in Valle Varaita”

Prosegue anche per tutto il mese di agosto il calendario “Emozioni & Avventura in Valle Varaita”, promosso dall’Unione Montana Valle Varaita con un programma di dieci appuntamenti distribuiti tra Bellino, Casteldelfino, Pontechianale, Rossana, Frassino, Venasca e Melle. In programma ci sono attività variegate e dedicate a pubblici diversi, ma accomunate dal desiderio di far conoscere il territorio attraverso esperienze a contatto con la natura, occasioni di approfondimento culturale, osservazioni astronomiche, spettacoli teatrali ed eventi per famiglie. Le iniziative sono finanziate con i fondi FOSMIT della Regione Piemonte, Annualità 2024, ex L. n. 234/2021, art. 1, commi 593 e 595. Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 11/12/2024 – Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Fino a ottobre sono previsti più di trenta appuntamenti pensati per adulti, bambini e famiglie, con proposte suddivise in cinque aree tematiche che coniugano natura, cultura, movimento e scoperta del territorio e delle sue peculiarità.

Sabato 1° agosto

Il Cantico e frate sole

Bellino, Osservatorio Astronomico, Fr. Celle, ore 15

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al link https://www.eventbrite.it/e/il-cantico-e-frate-sole-tickets-1993537107152, raggiungibile anche dal sito www.unionevallevaraita.it.

Attività didattica a tema astronomico sul Sole della durata di 2 ore. Un’esperienza dedicata alla conoscenza del Sole, la stella più vicina alla Terra e fonte di energia indispensabile per la vita sul nostro pianeta. Con spiegazioni semplici e attività guidate gli esperti di Sideralis APS Officina delle Stelle, che hanno in gestione l’osservatorio astronomico di Bellino, svelano le caratteristiche del Sole, la sua struttura, i fenomeni che avvengono sulla sua superficie e il rapporto che lega la nostra stella alla Terra grazie al telescopio solare Lunt LS035THa presente nell’osservatorio. L’attività è pensata per famiglie, bambini e curiosi di tutte le età.

Domenica 2 agosto

San Francesco tra Parole e Musica

Casteldelfino, Piazza Santi del Popolo, ore 17

Partecipazione libera senza necessità di prenotare.

Appuntamento dedicato alla scoperta della vita di San Francesco d’Assisi e alla sua attualità, nell’anno dell’ottocentesimo anniversario della morte. Il racconto di Aldo Intagliata, insegnante e studioso, prende le mosse dalle pagine della prima biografia del Santo scritta da Tommaso da Celano, mettendo a confronto le due versioni, la Vita I e la Vita II scritte a circa vent’anni di distanza l’una dall’altra, per capire la rielaborazione dell’immagine di Francesco da parte del suo Ordine e della Chiesa.

Il relatore si è occupato di questo argomento anche in un libro pubblicato nel 2020 da Fusta Editore. Il racconto è arricchito dagli interventi musicali all’arpa di Irene Munari e dalle letture di Giorgio Lusso, creando un dialogo tra parole e musica per riscoprire una figura che, a distanza di secoli, continua a trasmettere un messaggio di semplicità, attenzione e rispetto verso ogni forma di vita.

Sabato 8 agosto

Il Cantico e frate vento

Pontechianale, Campo sportivo, ore 15

Partecipazione libera senza necessità di prenotare.

Il mondo dei rapaci: dimostrazioni di falconeria e spettacolo di volo libero; spazio per la didattica, possibilità di scattare fotografie con rapaci al pugno a cura di Fanta Parco, fattoria didattica di Bussoleno.

Domenica 9 agosto

Forest Bathing a Lemma

Rossana, frazione Lemma, ore 10.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al link https://www.eventbrite.it/e/forest-bathing-a-lemma-tickets-1992049082430, raggiungibile anche dal sito www.unionevallevaraita.it.

Breve sessione di forest bathing nei boschi nei dintorni di Lemma, con ritrovo nella piazza centrale della frazione di Rossana alle ore 10. L’attività si conclude intorno alle ore 13 e si sviluppa lungo un percorso in leggera salita, della lunghezza di circa 3 chilometri. Ai partecipanti è richiesto di presentarsi con scarpe da montagna, pantaloni lunghi e un tappetino da yoga. L’esperienza è condotta dall’accompagnatrice naturalistica Cristina Ciconte, specializzata nella pratica del forest bathing, e propone un approccio lento e consapevole alla frequentazione dell’ambiente boschivo.

Il bagno di foresta, traduzione del termine inglese forest bathing, deriva dal concetto giapponese di Shinrin-Yoku, letteralmente “immergersi nell’atmosfera della foresta”. Non si tratta di un’escursione sportiva né di una normale passeggiata: è invece un’attività prevalentemente sensoriale che invita a rallentare il proprio ritmo e a vivere il bosco attraverso l’ascolto, l’osservazione e la percezione diretta degli elementi naturali. Durante l’esperienza i partecipanti sono accompagnati in un percorso che favorisce una maggiore connessione con l’ambiente circostante, in un contesto caratterizzato da bassi livelli di inquinamento e dalla presenza di numerosi fattori naturali positivi per il benessere psicofisico. L’obiettivo non è raggiungere una meta, ma concedersi un tempo di attenzione e presenza, lasciando che siano il silenzio, i suoni del bosco, i profumi e le sensazioni a guidare l’esperienza. Questa pratica si sta diffondendo anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni numerosi studi scientifici hanno documentato i benefici ad essa associati: tra questi, i più frequenti e interessanti sono la riduzione della pressione sanguigna, il rafforzamento del sistema immunitario e una generale sensazione di rilassamento e benessere.

Giovedì 13 agosto

Sulla pista dello Skills bike park

Frassino, ritrovo c/o lo Skills bike park di Pluf, ore 14.30 e 16.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al link https://www.eventbrite.it/e/sulla-pista-dello-skills-bike-park-tickets-1993537672844, raggiungibile anche dal sito www.unionevallevaraita.it.

Attività guidata per ragazzi in MTB nella nuova area attrezzata per bici a Frassino, allestita nei pressi del campo da calcetto del centro sportivo polivalente con sei postazioni sulle quali è possibile imparare a guidare la bicicletta o migliorare la propria tecnica, in condizioni di sicurezza e prendendo confidenza con le due ruote grazie alla possibilità di lavorare sul proprio equilibrio. Lo skills bike park offre un’ottima opzione per trascorrere del tempo di qualità in modo divertente e coinvolgente con la famiglia e gli amici, migliorando al tempo stesso le proprie abilità di guida grazie a ostacoli e rampe costruiti con materiali naturali uniti a elementi artificiali.

Le attività, per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, sono condotte da accompagnatori cicloturistici dell’ASD Transvaraita e si svolgono in due turni con inizio alle 14.30 e alle 16; per partecipare è obbligatorio l’uso di casco, scarpe chiuse e possibilmente di tutte le altre protezioni adeguate al livello di chi utilizza la struttura, come occhiali, guantini e ginocchiere, che ogni partecipante dovrà avere con sé unitamente alla bicicletta.

Giovedì 13 agosto

Il Cantico e le Stelle

Bellino, Osservatorio Astronomico, Fr. Celle, ore 22.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al link https://www.eventbrite.it/e/il-cantico-e-le-stelle-tickets-1993538015870, raggiungibile anche dal sito www.unionevallevaraita.it.

Attività di osservazione a carattere astronomico della durata di 2 ore per conoscere meglio il cielo notturno, i suoi fenomeni e individuare con l’aiuto degli esperti di Sideralis APS Officina delle Stelle, che hanno in gestione l’osservatorio astronomico di Bellino, gli oggetti celesti visibili in questo periodo dell’anno. Le osservazioni vengono fatte attraverso il telescopio Schmidt-Cassegrain Celestron C14, dotato di uno specchio primario da 356 millimetri di apertura e 3910 millimetri di lunghezza focale, sostenuto da una montatura equatoriale Paramount: uno strumento di livello professionale.

Giovedì 20 agosto

Margherito, c’è tempo per tornare a casa

Pontechianale, borgata Chianale, ore 20.30.

Spettacolo del Teatro a Pedali Festival di Mulino ad Arte realizzato con il contributo di Enel. La partecipazione è libera e non è richiesta la prenotazione.

Viene raccontata la storia di Margherita, custode di poesie, racconti e antichi saperi. Una figura archetipica e familiare, capace di intrecciare memoria, natura e legami profondi con il cielo e con le stelle. Con Daniele Ronco e alla fisarmonica Matteo Orsini.

Data della tournée del Teatro a Pedali Festival di Mulino ad Arte, unico festival teatrale in Italia interamente alimentato dall’energia prodotta dal pubblico. Niente prese di corrente: sono gli spettatori a pedalare su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica, che produce l’energia che alimenta luci e impianto audio dello spettacolo.

Domenica 23 agosto

Le più grandi imprese del ciclismo italiano

Venasca, piazza Caduti, ore 21.

Spettacolo del Teatro a Pedali Festival di Mulino ad Arte realizzato con il contributo di Enel. La partecipazione è libera e non è richiesta la prenotazione.

Racconti di fatica e gloria si intrecciano alla musica dal vivo, restituendo l’anima popolare di uno sport che racconta il costume e la storia del Paese. Con Daniele Ronco, musica dal vivo con Chiara Ceriali e Chiara Nicora.

Data della tournée del Teatro a Pedali Festival di Mulino ad Arte, unico festival teatrale in Italia interamente alimentato dall’energia prodotta dal pubblico. Niente prese di corrente: sono gli spettatori a pedalare su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica, che produce l’energia che alimenta luci e impianto audio dello spettacolo.

La partecipazione è libera e non occorre prenotare.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di Enel.

Venerdì 28 agosto

Il Cantico e sora Luna

Venasca, frazione Peralba, ore 20.30.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente al link https://www.eventbrite.it/e/il-cantico-e-sora-luna-tickets-1994787112953, raggiungibile anche dal sito www.unionevallevaraita.it.

Appuntamento dedicato alla scoperta della Luna e dei principali fenomeni che la caratterizzano, guidato dagli esperti di Sideralis APS – Officina delle Stelle. Nel corso delle due ore di attività i partecipanti vengono guidati nella conoscenza delle caratteristiche del nostro satellite, come le sue fasi, i movimenti e l’influenza che esercita sulla Terra, ripercorrendo anche alcune curiosità e i principali traguardi raggiunti dall’esplorazione lunare. L’attività si svolge con telescopi portatili forniti dagli organizzatori.

L’incontro alterna momenti divulgativi e osservazioni guidate, permettendo di riconoscere i principali elementi della superficie lunare, come crateri, mari e rilievi, e di comprendere come si svolge l’attività di osservazione astronomica. Una serata pensata per adulti, famiglie e appassionati di tutte le età, per avvicinarsi all’astronomia attraverso uno dei corpi celasti più familiari del cielo, così vicino a noi eppure ancora così lontano.

Sabato 29 agosto

Le onde lunghe del Cantico delle Creature. Conferenza di Jean-Pierre Sonnet

Melle, ala comunale, ore 17.

La partecipazione è libera e non è richiesta la prenotazione.

Sacerdote nella Compagnia di Gesù, teologo e professore ordinario alla Pontificia Università Gregoriana, Jean-Pierre Sonnet analizza la figura di San Francesco d’Assisi unendo la sua doppia sensibilità di biblista e di poeta. Padre Sonnet torna su questo tema, offrendo una profonda rilettura dell’opera del Santo, dopo essere stato tra i protagonisti del convegno “Il Cantico delle creature e la poesia del mondo”, organizzato a marzo scorso dalla Pontificia Università Gregoriana di Roma in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco e del decimo anniversario dell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco. Per Sonnet, San Francesco rappresenta il perfetto esempio di come la poesia sia uno strumento teologico vivo. Il Cantico non è solo un testo spirituale, ma un esempio di “onde lunghe” capaci di parlare al cuore dell’uomo contemporaneo e di rifondare il nostro rapporto con il creato.