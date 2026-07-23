Bra sostiene la nascita del Distretto della “Carne bovina di razza piemontese”

Bra sostiene la proposta di dare vita ad un Distretto del Cibo “Carne Bovina di Razza Piemontese”. Negli scorsi giorni, infatti, la Giunta comunale ha deliberato l’adesione della città della Zizzola al percorso di candidatura del nuovo distretto lanciato nei mesi scorsi dai comuni di Carmagnola (che ne è capofila) e di Racconigi. L’iniziativa, che attende ora il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Piemonte, punta a valorizzare una delle eccellenze del territorio, rafforzando la filiera locale e creando nuove opportunità di sviluppo per il comparto agricolo e agroalimentare.

“Riteniamo strategico favorire la nascita del Distretto della “Carne Bovina di Razza Piemontese” per tutelare e valorizzare un patrimonio unico, radicato nel territorio. D’altronde, da decenni Bra è famosa per la sua salsiccia e la qualità della sua carne”, sottolineano il sindaco Gianni Fogliato e il vice Biagio Conterno, delegato al commercio, che aggiungono: “I Distretti del cibo rappresentano un valido strumento per dare una risposta alla domanda di sviluppo che sale dal basso e un riconoscimento del ruolo svolto dagli attori locali”.

Una volta ottenuto il parere positivo da parte della Regione, l’ingresso ufficiale della Città di Bra nel nuovo distretto dovrà essere votata dal Consiglio comunale.