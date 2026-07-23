A Limone Piemonte la presentazione del libro “La delicatezza del silenzio” di Mario Dalmasso

Venerdì 31 luglio, alle 16.30, la Biblioteca e Museo dello Sci di Limone Piemonte ospita la presentazione del nuovo lavoro narrativo di Mario Dalmasso, La delicatezza del silenzio. Un racconto ambientato in Val Vermenagna, dove sogni di sviluppo, passioni e fragilità umane si intrecciano nel silenzio della montagna, trasformando il paesaggio in un luogo di introspezione e memoria.

Il libro esplora la relazione tra comunità e territorio, tra desideri individuali e trasformazioni collettive, restituendo una Val Vermenagna viva, complessa, attraversata da storie che si muovono tra quotidianità e visioni future. Una narrazione che invita a rallentare, ad ascoltare ciò che spesso resta nascosto, a riconoscere la montagna come spazio emotivo oltre che geografico.

La presentazione si inserisce nel calendario culturale estivo di Limone Piemonte, valorizzando un luogo simbolico come il Museo dello Sci, custode della storia del territorio e cornice ideale per un racconto che nasce e respira tra le sue valli.