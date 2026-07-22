Limone Piemonte: musica, escursioni, cultura e attività per famiglie nel weekend del 25 e 26 luglio

Concerti, escursioni, appuntamenti culturali e iniziative dedicate ai più piccoli animeranno il weekend del 25 e 26 luglio a Limone Piemonte.

Ad aprire il programma, sabato 25 luglio alle ore 16 in piazza del Municipio, sarà “La scienza tra le dita”, un laboratorio pensato per avvicinare i più piccoli al mondo della scienza attraverso esperimenti, giochi e attività interattive. I partecipanti potranno scoprire in modo divertente i fenomeni della densità, della viscosità e della capillarità, sperimentando con le proprie mani e imparando come la scienza sia presente nella vita di tutti i giorni.

Alla stessa ora, nelle sale della Biblioteca-Museo dello Sci, è in programma un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri d’autore” con la conferenza “Napoleone: fu vera gloria?”, tenuta dall’ammiraglio Luca Meineri, che offrirà al pubblico un approfondimento storico sulla figura dell’imperatore francese. Ingresso libero.

La giornata di sabato si concluderà alle 21 al Teatro Alla Confraternita con il primo appuntamento dello Zephir International Chamber Music Festival, prestigiosa rassegna dedicata alla musica da camera che vedrà esibirsi studenti statunitensi di altissimo livello in una serie di concerti al pianoforte. Ingresso libero.

Domenica 26 luglio gli amanti dell’outdoor potranno partecipare all’escursione guidata da Monica Dalmasso verso Cima Becco Rosso (2.214 metri) e Cima Pepino (2.263 metri). L’itinerario, ad anello e privo di particolari difficoltà tecniche, si sviluppa lungo un percorso di salita graduale risultando adatto a tutti gli escursionisti abituati all’attività fisica. Durante il cammino sarà possibile ammirare ampi panorami sulle Alpi Marittime e sulle storiche fortificazioni ottocentesche del Colle di Tenda. Ritrovo alle 8.45 presso lo Chalet Le Marmotte; rientro previsto per le 15.30.

Costo dell’escursione: 15 euro (previste agevolazioni per bambini e famiglie). Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) – [email protected].

Sempre domenica 26 luglio alle 12 al Lago Terrasole, a 1.750 metri di quota, si terrà il concerto dei Nerocaravaggio, appuntamento musicale che anticipa la seconda edizione del Terrasole Festival. La live band intratterrà il pubblico con i più grandi successi della musica italiana. Lo spettacolo è raggiungibile con una piacevole passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della Telecabina Severino Bottero, in partenza dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti. In alternativa, è possibile arrivare a piedi direttamente dal centro storico di Limone Piemonte percorrendo i sentieri escursionistici, con un itinerario di circa due ore e mezza.

Nel pomeriggio, alle 16.30, la Biblioteca-Museo dello Sci ospiterà l’incontro “Ronzio d’estate!” dedicato ai bambini dai 5 anni in su. Attraverso letture animate e un laboratorio creativo, i piccoli partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del mondo degli insetti e della natura, tra api indaffarate, farfalle variopinte e tante curiosità da esplorare divertendosi. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: [email protected].

Domenica pomeriggio, sempre alle 16.30, appuntamento anche nella frazione di Sant’Anna per la tradizionale festa patronale, che si aprirà con la Santa Messa e proseguirà con giochi per i più piccoli e una merenda aperta a tutti.

A chiudere il weekend sarà il secondo concerto dello Zephir International Chamber Music Festival, in programma alle ore 21 al Teatro “Alla Confraternita. Ingresso libero.

Si ricorda, inoltre, che fino al 27 settembre, nei locali del Grand Palais Excelsior, sarà possibile visitare la mostra “Limoun d’in bòt”. L’esposizione accompagna i visitatori in un viaggio tra passato e futuro attraverso fotografie storiche, documenti d’epoca e spettacolari animazioni realizzate con l’Intelligenza Artificiale. Ingresso libero.

Per info su costi e orari degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it)

Per informazioni sul calendario eventi di Limone Piemonte: Ufficio turistico (0171.925281 – www.limoneturismo.it).