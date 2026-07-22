Hemera Festival 2026 a Torre Mondovì: una settimana di teatro selvatico tra boschi, corpo e conflitto

Hemera Festival torna a Torre Mondovì dal 27 luglio al 2 agosto 2026 per la sua quarta edizione, confermando la vocazione di un evento che rifiuta le logiche dell’intrattenimento di consumo e sceglie invece l’immersione totale nella natura, nel corpo e nella relazione. Il tema di quest’anno, “L’intimità del conflitto”, guida una settimana di esplorazioni artistiche e umane, in cui il bosco diventa spazio scenico, luogo di ascolto e terreno di ricerca.

Il festival si svolge interamente nella sede di Teatro Selvatico, progetto e collettivo artistico nato nel 2021, che ha costruito una metodologia basata sulla concezione dell’essere umano come parte integrante dell’ambiente che lo circonda. Una ricerca che privilegia il bosco e altri scenari naturali per facilitare la riappropriazione di un’appartenenza profonda, non solo simbolica. La direzione artistica è affidata a Isacco Caraccio e Francesca Aurilio, che guidano un festival autoprodotto e autofinanziato, cresciuto grazie alla comunità che lo abita.

L’accesso avviene tramite prenotazione, con due modalità di partecipazione: l’immersione completa dal 27 luglio al 2 agosto oppure la formula concentrata dal 29 luglio al 2 agosto. In entrambe le esperienze, il pubblico è chiamato a vivere il festival come un ambiente, non come una sequenza di spettacoli: un luogo dove l’arte diventa strumento di indagine esistenziale e politica.

Il programma multidisciplinare attraversa teatro, talk, musica, poesia, workshop, dj set e arti ibride, con ospiti che portano linguaggi diversi e urgenze contemporanee. Tra gli artisti e le artiste presenti: Abou Samb Band, Isacco Caraccio Anghilante, Francesca Aurilio, Autunno/Federico Mosca, Piercarlo Bormida, Guidalberto Bormolini, Sara Brown, BTE Team, Alessia Colanero, Euterpe, Elena Griggio, Matteo Hu & Claudia Castiglioni, Il Vuoto Dentro, Killroy Was Here, Collettivo Kyoto, Pierluigi Lattuada, Giuliano Logos, Looca, Maceriæ, Maiu con la Futura Orchestra Cosmica, Narconauta, Quinto Equilibrio, Sandri, Sensory Studio, Sensory Studio Barcellona, Terre da Film Festival, Lama Michel Tulku Rinpoche, Herne Von Bormanus, Giovanni Zuffi (Giozu).

Hemera Festival si conferma così un luogo di attraversamento, un laboratorio collettivo che invita a sostare nella complessità, a guardare il conflitto come spazio intimo e fertile, e a vivere l’arte come pratica necessaria per abitare il presente.