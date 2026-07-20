Weekend ricco di gare per il Granda Triathlon

Un weekend ancora una volta ricco di gare per il Granda Triathlon, con atleti impegnati su fronti molto diversi tra loro: dalla distanza ultra in Abruzzo al triathlon sprint sul mare ligure.

EagleXMan – Abruzzo (18 luglio 2026)

L’EagleXMan è una di quelle manifestazioni che non lascia indifferenti. Una gara iconica, ambientata in Abruzzo, che mette a dura prova corpo e mente su distanze che vanno ben oltre il canonico Ironman. Non è per tutti, e chi la affronta sa già che sarà una giornata da ricordare.

Il Granda Triathlon era presente con due atleti, e sono arrivate due storie molto diverse ma ugualmente belle.

Laura Mazzucco – 1ª M4, EagleXMan (16:20:00)

Laura Mazzucco conquista il 1° posto di categoria M4 sulla distanza EagleXMan, chiudendo in 16 ore e 20 minuti. Una prestazione di grande carattere, costruita con pazienza e determinazione lungo ogni chilometro di una gara che non regala nulla.

Andrea Filippi – X-Olympic (8:53:00)

Andrea Filippi porta a termine la X-Olympic in 8 ore e 53 minuti. Una prova solida, condotta con costanza dall’inizio alla fine. Anche completare una distanza del genere è un risultato di cui essere fieri.

Due tempi, due distanze, un’unica squadra. Complimenti a entrambi per la grinta e l’impegno dimostrati.

Triathlon di Recco – 12 luglio 2026

Una settimana prima, sul mare di Recco, il caldo intenso aveva reso la gara dura per tutti i partecipanti. I nostri atleti hanno tenuto duro e tagliato il traguardo, dimostrando ancora una volta lo spirito che contraddistingue il Granda Triathlon.

Risultati

Paolo Cuneo – 2° M6

Valerio Taddei – 4° M3

Silvia Costamagna – 4ª M3

Gabriele Prin

Nicola Indemini

In una giornata resa ancora più impegnativa dalle alte temperature, tutti hanno dato il massimo portando in alto i colori della squadra.