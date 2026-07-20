Mondovì: approvato il progetto esecutivo di recupero funzionale del I° lotto della Cittadella

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha definitivamente approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Rigenerazione e recupero funzionale del complesso ex Caserma Galliano denominato La Cittadella – I° lotto funzionale” redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente come mandatario lo studio Cremaschi Associati di Cuneo. Dopo le apposite verifiche progettuali svolte ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e l’acquisizione del certificato di validazione del progetto esecutivo secondo il protocollo ITACA della Regione Piemonte, il pronunciamento della Giunta comunale chiude così l’intero iter procedurale che porterà alla realizzazione della cosiddetta “Cittadell’Arte”, come già illustrato pubblicamente lo scorso 7 giugno.

Un progetto esecutivo importante, quello appena approvato, dal valore complessivo di 3.060.000,00 euro di cui 2.193.578,06 euro a valere sul Contributo Regionale per le Strategie Urbane d’Area, 158.805,15 euro provenienti dal contributo del Conto Termico 2.0 del G.S.E. e 707.616,78 euro di fondi propri.

«Con l’approvazione del progetto esecutivo si chiude un lungo percorso iniziato nel dicembre 2021 con l’affidamento del DOCFAP e proseguito nel dicembre 2023 con la richiesta ufficiale di acquisizione gratuita dell’intero complesso della Cittadella» il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora. «Come già annunciato pubblicamente lo scorso 7 giugno, l’approvazione del progetto esecutivo rappresenta, di fatto, l’ultima tappa prima dell’inizio dei lavori vero e proprio. Grazie, allora, a tutti gli enti, a tutte le istituzioni, a tutti i professionisti e i portatori d’interesse che in questi anni ci hanno supportato e sostenuto. Il I° lotto funzionale della Cittadella è pronto a trasformarsi in uno spazio di arte e di cultura grazie all’insediamento, in loco, del Corso di Laurea Magistrale in Arti Circensi (LM-65) promosso dalla Fondazione Cirko Vertigo».

c.s.