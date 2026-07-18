Titans assistant coach: cresce la nuova generazione

Alla Palestra Titans, quest’estate, sono oltre trenta i giovani dai 14 anni in su impegnati nel programma Assistant Coach, affiancando quotidianamente lo staff durante le attività della Summer Season 2026. Un progetto che, anno dopo anno, rappresenta uno dei pilastri della crescita del club e che offre ai ragazzi l’opportunità di sviluppare competenze che vanno ben oltre l’aspetto tecnico.

Durante i camp gli assistant coach sono coinvolti in ogni fase della giornata: accolgono i partecipanti, supportano gli allenamenti, seguono i gruppi nelle attività ricreative, collaborano all’organizzazione delle giornate e contribuiscono a creare un ambiente positivo e sicuro per tutti gli atleti.

Un ruolo che richiede responsabilità, affidabilità, spirito di iniziativa, capacità di comunicare e di lavorare in squadra. Essere assistant coach significa infatti iniziare a guardare la palestra da una prospettiva diversa. Non più soltanto come atleta, ma come persona capace di prendersi cura del gruppo, supportare gli allenatori e contribuire concretamente alla qualità delle attività.

Per Alba Cheer Titans questo percorso rappresenta un investimento strategico.

La crescita di un allenatore inizia molto prima del primo corso ufficiale. Nasce osservando, aiutando, imparando a relazionarsi con bambini e famiglie, acquisendo metodo e cultura del lavoro quotidiano.

È proprio per questo che il programma Assistant Coach è diventato negli anni uno dei percorsi più importanti della società. Molti dei tecnici che oggi guidano i team Titans hanno iniziato il proprio percorso affiancando gli allenatori durante gli allenamenti e i camp, imparando sul campo il valore dell’organizzazione, della preparazione e della responsabilità.

L’obiettivo non è semplicemente formare nuovi allenatori, ma costruire persone capaci di assumersi responsabilità, collaborare con professionalità e diventare punti di riferimento per le nuove generazioni di atleti.

Al via le candidature per la stagione 2026/27

L’esperienza maturata durante l’estate rappresenta il punto di partenza della nuova stagione.

Sono infatti aperte le candidature per entrare a far parte del programma Assistant Coach 2026/27, che coinvolgerà i collaboratori nelle attività della Palestra Titans durante tutto l’anno sportivo.

Gli assistant coach avranno la possibilità di affiancare lo staff tecnico nei diversi settori della società, tra cui:

corsi di tumbling e acrobatica ;

; giocomotricità e pre-acrobatica ;

; team pre-agonistici ;

; squadre agonistiche.

Ogni collaboratore sarà inserito in un percorso di crescita progressivo, lavorando a stretto contatto con gli allenatori e acquisendo esperienza diretta nell’organizzazione delle lezioni, nella gestione dei gruppi e nella preparazione delle attività.

Nasce anche il team Assistant Media & Communication

Tra le novità della stagione 2026/27 ci sarà anche un nuovo percorso dedicato ai ragazzi interessati al mondo della comunicazione.

Prende infatti forma il progetto Assistant Media & Communication, pensato per coinvolgere giovani collaboratori nella produzione di contenuti destinati ai canali ufficiali del club.

Fotografia, video, backstage, interviste, storytelling, gestione dei social media, aggiornamento del sito internet e supporto agli eventi saranno alcuni degli ambiti in cui sarà possibile mettersi in gioco, sviluppando competenze sempre più richieste nel panorama sportivo moderno.

Una nuova opportunità per vivere la società da protagonisti anche al di fuori del campo gara.

Come candidarsi

Il programma è rivolto ai ragazzi che desiderano mettersi in gioco con serietà, contribuire alla crescita della società e vivere un’esperienza formativa all’interno dello staff Titans.

Le candidature per la stagione 2026/27 sono già aperte attraverso il modulo online.

Ogni allenamento, ogni gara e ogni progetto nascono dal lavoro di una squadra composta da molte persone. Gli assistant coach sono una parte fondamentale di questa squadra. Con il loro entusiasmo, la loro disponibilità e la voglia di crescere contribuiscono ogni giorno a rendere la Palestra Titans un ambiente organizzato, competente e orientato alla qualità.

Per Alba Cheer Titans, investire su questi giovani significa costruire oggi le competenze, le professionalità e la cultura sportiva che accompagneranno il club negli anni a venire.