Consegnato all’Hockey Club Bra lo scudetto 2025/26

L’hockey di Bra ancora una volta alla ribalta. Nel tardo pomeriggio di giovedì 16 luglio 2026 si è infatti tenuta la cerimonia ufficiale di premiazione e consegna scudetto all’Hockey Club Bra, campione d’Italia Senior di Hockey su Prato per la stagione 2025/26. L’appuntamento è stato organizzato dal Comune di Bra e dalla Federazione Italiana Hockey.

Ad aprire la cerimonia l’intervento del vicepresidente della Federazione italiana hockey Pino Calonico, che si è congratulato con la squadra e con la società guidata dal presidente Gianpiero Berrino che quest’anno, per la prima volta nella storia di questo sport, si è aggiudicata tutti e quattro i titoli italiani in palio: “Tenendo conto anche delle vittorie dell’H.F. Lorenzoni, Bra si conferma ancora una volta capitale italiana dell’hockey”. Presente anche il presidente del comitato regionale Oscar Serra.

Sono seguiti i complimenti degli amministratori comunali: “E’ giusto congratularci con voi non solo per i grandissimi risultati sportivi ottenuti quest’anno, ma anche perché vi siete dimostrati campioni di stile sportivo e di organizzazione di squadra. Con la vostra serietà ed impegno siete un esempio educativo e per questo vi ringraziamo”, il commento del sindaco Gianni Fogliato e dell’assessore allo sport Francesco Matera.

Nel corso della cerimonia è stato proiettato un messaggio video dell’assessore regionale allo sport Paolo Bongioanni, che ha rimarcato come l’hockey braidese rappresenti una delle eccellenze sportive del Piemonte. Nel suo intervento il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha invece posto l’attenzione sull’importante ruolo sociale ricoperto dalle associazioni sportive in un periodo in cui la violenza giovanile si dimostra un problema sempre più marcato.

Alla serata hanno preso parte i rappresentanti di diverse associazioni sportive braidesi, esempio di forte vicinanza all’interno della comunità sportiva cittadina. (rb)