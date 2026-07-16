Simic e la sfida della fusione: l’Italia che costruisce il futuro

Marianna Ginola è la responsabile della Divisione Nucleare, Fusione e Ricerca Scientifica di Simic, azienda metalmeccanica italiana d’eccellenza con sede a Camerana e stabilimento anche a Porto Marghera, in Veneto, punto di riferimento mondiale nella fusione nucleare. La manager è anche componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Nucleare e del Board della European Fusion Association. Fondata nel 1975 a Camerana, oggi Simic è leader a livello internazionale in numerosi settori. È presente in Francia, Canada, Messico, Brasile, Germania, Romania e Turchia. Tra i suoi clienti, numerose multinazionali.

Dottoressa Ginola, in che cosa consiste il vostro contributo ai grandi progetti internazionali sulla fusione?

«Da oltre vent’anni Simic partecipa ai programmi internazionali sulla fusione, offrendo competenze di progettazione, ingegneria e produzione per componenti “first of a kind”: parti uniche che richiedono precisione, qualità e affidabilità ai massimi livelli. L’azienda ha fornito elementi strategici per ITER – camere da vuoto, criostati, componenti del tokamak – e di recente si è occupata anche di riparazioni del Vacuum Vessel e della realizzazione delle Divertor Cassette Bodies, destinate a lavorare a contatto con il plasma nelle condizioni più estreme».

Il peso della fusione nel vostro sviluppo industriale?

«La fusione è oggi uno dei pilastri della strategia di Simic: vale circa il 35% del portafoglio ordini e la sua incidenza è destinata a crescere. Negli ultimi tre anni il settore ha visto un’accelerazione notevole, grazie sia ai grandi programmi pubblici sia alla nascita di numerose realtà private che spingono verso la commercializzazione. Simic intende continuare a investire in competenze, tecnologie e capacità produttive per essere protagonista nella futura filiera industriale della fusione, convinta che la manifattura avanzata europea avrà un ruolo determinante nella transizione energetica».

Small modular reactor (SMR): fissione nucleare, ma in una dimensione pulita. A che punto siamo?

«Gli SMR sono reattori di fissione di taglia ridotta, progettati per maggiore flessibilità, sicurezza e modularità rispetto alle centrali tradizionali. I modelli di terza generazione avanzata adottano sistemi di sicurezza passivi e potenze medie intorno ai 300 MWe, con tempi di costruzione e investimenti iniziali più contenuti. Alcuni progetti sono già in fase di costruzione o di autorizzazione (Nuward, Rolls Royce, NuScale e altri), e anche in Europa gli investimenti aumentano in funzione degli obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza degli approvvigionamenti. Accanto agli SMR si sviluppano i reattori di quarta generazione, più complessi e ancora in fase di sviluppo: la loro diffusione richiederà anni di validazione e iter autorizzativi. Nel nostro futuro c’è energia (fusione e nuova fissione), Big Science, comparti alimentare, farmaceutico e dei grandi impianti di processo. Punteremo a radicazione sul territorio italiano e ampliamento della presenza nei mercati europei e americani».

Perché c’è diffidenza nei confronti del nucleare in genere?

«La diffidenza nasce da fattori storici, culturali e comunicativi. In Italia i referendum che portarono all’abbandono del nucleare hanno cancellato una filiera e competenze, lasciando spazio a un dibattito che spesso ripete paure legate a incidenti del passato senza raccontare l’evoluzione tecnologica. Fusione e fissione sono però tecnologie diverse e vanno spiegate così: servono informazioni complete, basate su dati, non slogan. Oggi, con l’urgenza climatica e la necessità di sicurezza degli approvvigionamenti, il nucleo del discorso si è spostato: molti Paesi investono in nuove generazioni di reattori e nella fusione come elementi del mix energetico. Il ruolo delle aziende come Simic è offrire competenze e soluzioni rispettando i più alti standard di qualità e sicurezza, favorendo un dialogo informato e trasparente».

C’è un indotto legato a Simic?

«Le commesse coinvolgono un ampio ecosistema di imprese: meccanica di precisione, lavorazione dell’acciaio, metrologia 3D, saldature speciali, trattamenti termici, controlli non distruttivi, impiantistica elettrica e meccanica, logistica per trasporti eccezionali, oltre a studi di ingegneria e laboratori di qualifica. Ogni grande progetto genera valore per decine di fornitori e contribuisce a mantenere competenze manifatturiere di alto livello in Italia».

Il futuro energetico?

«Guardiamo al futuro con realismo e fiducia. Le grandi trasformazioni energetiche e scientifiche richiederanno competenze, investimenti e una manifattura d’eccellenza. Simic intende continuare a fare la propria parte, mettendo innovazione, passione e capacità industriale al servizio dei progetti che contribuiranno a costruire il futuro energetico.