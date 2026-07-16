Il Calcio Incontri 2026 si chiude con un sold out: successo per la serata con Enrico Chiesa super ospite (FOTOGALLERY)

La terza ed ultima serata del “Calcio Incontri” è stata un successo. Nonostante la contemporaneità con la semifinale Mondiale, l’attenzione era tutta nella piscina comunale di Fossano. Grande affluenza, tanti ospiti e quella tipica informalità che da sempre contraddistingue l’evento ideato da Fruttero Sport e organizzato insieme a IDEAWEBTV e al Gruppo EditIn.

Il Calcio Incontri si conclude con tanta affluenza, tanto entusiasmo e tanto amore verso uno sport come il calcio che riesce ad unire persone di tutte le età.

Premiati – Squadre

ASDC Bisalta Calcio – Vincitrice Girone G Prima Categoria 2025-26

Lagnasco Calcio – Vincitrice Girone B Terza Categoria 2025-26

Sportroero – Vincitrice Playoff Girone F Seconda Categoria 2025-26

Roretese 1975 – Vincitrice Girone G Seconda Categoria 2025-26

Futsal Busca – Vincitrice Playoff Serie C2 Calcio a 5 2025-26

AC Santostefanese – Vincitrice Top Tournament Finals Provinciali U19 2025-2026

Orange Cervere – Vincitrice Coppa Piemonte/Vda Seconda-Terza Categoria 2025-2026

Premiati – Capocannonieri

Matteo Curti – Capocannoniere Girone G Prima Categoria 2025-26 (18 gol)

Vincenzo Donatacci – Capocannoniere Girone B Terza Categoria 2025-26 (34 gol)

Edoardo Turbine – Capocannoniere Girone C Juniores U19 Provinciali 2025-26 (16 gol)

Bruno Pio Scordino – Capocannoniere Serie C2 Calcio a 5 2025-2026

Francesco Casamassa – Capocannoniere Girone B Juniores U19 Provinciali 2025-2026 (21 gol)

Yassin Bahbaz – Capocannoniere Girone A Juniores U19 Provinciali 2025-2026 (22 gol)

PANCHINA D’ORO

Roberto Borghese – Miglior Allenatore Stagione 2025-2026

A rendere ancora più speciale la serata sono stati tanti ospiti illustri: Enrico Chiesa, ex calciatore di Parma, Sampdoria, Fiorentina e della Nazionale che ha premiato i bomber. Ha fatto visita anche il Consigliere Regionale Daniele Sobrero, che ha portato i saluti della Regione Piemonte premiando Roberto Rinaldi e l’assessore allo sport del Comune di Fossano Danilo Toti.

Il “Calcio Incontri” chiude il sipario per l’edizione 2026, con un’affluenza e una partecipazione davvero importante per il territorio e per il calcio cuneese.

La FOTOGALLERY (a cura di Edward Pellegrino)