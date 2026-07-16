Garessio e Ormea, record in Piemonte per le aree boschive

«Abbiamo un report completo con tutti i dati forestali di ciascun Comune del Piemonte. Era ora. La politica forestale? Dovrebbe essere meno infarcita di burocrazia, più chiara per imprese, proprietari forestali, Comuni. E agire non da soli, ma insieme, come scrive la legge regionale sulla montagna». Così Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte commenta il dossier “Foreste in Comune” presentato qualche giorno fa. A Ormea e a Garessio, in Alta Val Tanaro, il bosco non è solo paesaggio: è lavoro, organizzazione, calore. E dentro il quadro piemontese fotografato da Uncem (con 1.180 Comuni, oltre 970mila ettari di foreste e il 38,2% del territorio regionale coperto da boschi) quella vallata si conferma uno dei territori più forestali e più interessanti da leggere in chiave economica e ambientale. A livello regionale risulta essere il Comune di Garessio ad avere la superficie forestale più estesa (10.809 su una superficie complessiva di 13.128 ettari e un indice boscosità dell’82.34%). Al terzo posto, dopo Varallo (Vercelli), si trova Ormea con 8.626 ettari di boschi su un’area di 12.449,31 ettari. Al decimo posto figura Chiusa di Pesio, al 23º Roccaforte Mondovì. Al nono c’è Torre Mondovì per indice di boscosità del 93,23% (il rapporto tra la superficie coperta da foreste e la superficie territoriale totale dell’area).

Il Consorzio Forestale Monte Armetta ha costruito una gestione unitaria di circa 1.100 ettari di bosco, coordinando imprese forestali locali e organizzando l’approvvigionamento della centrale di teleriscaldamento di Calore Verde. La filiera è corta e territoriale: il consorzio fornisce circa 4.000 tonnellate l’anno di cippato, mentre la centrale utilizza combustibile raccolto entro un raggio di 70 chilometri, con biomassa proveniente soprattutto da interventi forestali dell’Alta Val Tanaro. Con il teleriscaldamento si riscaldano così circa 500 unità immobiliari.

NON TUTTO È ROSE E FIORI

Il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris: «Il legno è una risorsa strategica per il paese. Abbiamo scelto di trasformare il capitale forestale in servizio pubblico e opportunità economica. Ci sono, però anche gli svantaggi. E sono di ordine economico e naturalistico: un bosco non curato è un problema, ma le aziende locali sono poche. Dal 12 al 15% di quel legno è per l’impiego da opera, travi per edilizia, ecc., ma l’85% è da bruciare. Il castagno è preponderante: 10 anni fa si contavano 10mila ettari di bosco a castagno, oggi dai 200 ai 300mila ettari».

L’AZIENDA SUL CAMPO

La Silvateam, leader mondiale nella produzione di estratti vegetali, ha costruito nel tempo una filiera di approvvigionamento del legno di castagno consolidata ed integrata con il territorio limitrofo allo stabilimento. «Le relazioni con i boscaioli del basso Piemonte e della Liguria sono antiche e possono risalire anche agli inizi del ‘900, tramandate di generazione in generazione – spiega Alessandro Battaglia, ad dell’azienda con sede a San Michele Mondovì –. Per la produzione di estratti tannici e pellet sono utilizzate 120mila tonnellate all’anno di castagno, più del 90% proviene da Piemonte e Liguria. La ricaduta economica è molto significativa, non solo di carattere economico ma anche sociale ed ambientale. Perchè tra i diversi fornitori di legno c’è l’azienda forestale strutturata ma anche piccoli imprenditori. E si attenua il processo di spopolamento di zone marginali. Dal punto di vista ambientale il rinnovamento dei boschi cedui di castagno è fondamentale, aiuta a contrastare l’insorgere di problematiche idrogeologiche e limita i rischi d’incendi, è più efficace nel sottrarre l’anidride carbonica dall’atmosfera». Battaglia parla dello strumento “Accordo di Foresta”, siglato da Silvateam con Confagricoltura, Uncem e con Asofor in rappresentanza delle aziende forestali di Piemonte e Liguria. «L’oggetto di questo accordo – aggiunge l’ad di Silvateam – è la gestione dei cicli biologici e la relativa valorizzazione della produzione del legno di castagno. Lo scopo: contribuire alla crescita della capacità di governance territoriale: proprietari boschivi, aziende forestali, aziende di trasformazione». Nel 2025 Legambiente e Pefc hanno premiato Silvateam in considerazione di quanto la filiera di approvvigionamento del castagno sia gestita in maniera virtuosa e porti benefici al territorio.