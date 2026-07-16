Contest Y 2026: si vola verso finale del 22 luglio ospite a Mondovì anche Ensi

Si è conclusa il 15 luglio l’ultima selezione del Contest Y – vol. III, il concorso pensato per dare un palco e un’opportunità di crescita agli artisti emergenti.

Dopo le sei serate di Genova, Torino e Mondovì, ora si vola alla finale del 22 luglio

– che si terrà alle ore 21 in Piazza Santa Maria Maggiore a Mondovì (CN), dove si scontreranno i nove finalisti provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia.

Sul palco ritroveremo Marco Guazzone (vincitore della selezione di Genova per il genere pop), gli Erichto (vincitori della selezione di Genova per il genere rock), Zero (vincitore della selezione di Genova per i generi rap/trap), Marwane (vincitore della selezione di Torino per il genere pop), Rödja (vincitore della selezione di Torino per il genere rock), Narconauta (vincitore della selezione di Torino per i generi rap/trap), Alessia ELG (vincitrice della selezione di Mondovì per il genere pop), Pacifik (vincitore della selezione di Mondovì per il genere rock) e i Malaffari (vincitori della selezione di Mondovì per i generi rap/trap).

L’arduo compito di stilare la classifica della serata spetterà alla giuria, composta da Elena D’Andrea, cantante e insegnante di canto di Torino, e da due giudici ospiti che verranno annunciati nei prossimi giorni sulla pagina Instagram del Contest Y.

Oltre ai giudici, avrà un ruolo centrale anche la direzione artistica di Genova per Voi. Quest’anno, infatti, il Contest Y prevede un premio speciale, il premio Miglior Testo, conferito da Gian Piero Alloisio, ideatore del celebre talent per autori di canzoni. Il riconoscimento sarà assegnato all’autore del miglior testo tra quelli presentati alla finale. Il vincitore avrà la possibilità di partecipare gratuitamente come uditore a una tre giorni di laboratori normalmente riservata solo ai finalisti di Genova Per Voi.

Come l’anno scorso, il “quarto componente” della giuria sarà composto dal pubblico in piazza, che avrà la possibilità di votare il proprio artista preferito. Il vincitore del cosiddetto “Premio del pubblico”, avrà la possibilità di effettuare un’intervista esclusiva presso la web radio On The Roof, partner storica di Y Events.

Oltre ai premi già citati, in palio anche:

1 classificato/a: una sessione di registrazione e una produzione musicale presso uno studio di registrazione professionale;

2 classificato/a: una masterclass a scelta organizzata dalla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, punto di riferimento nella formazione musicale del territorio;

3 classificato/a: un buono dal valore di 150€ da spendere in un negozio di articoli musicali.

La serata si chiude in bellezza, prima del verdetto della giuria, con il live di Ensi, uno dei rapper e freestyler più apprezzati della scena hip hop italiana. Originario di Torino, ha costruito la sua carriera distinguendosi per tecnica, velocità e capacità di improvvisazione, conquistando il pubblico sia nelle competizioni di freestyle sia attraverso numerosi album e collaborazioni con alcuni dei principali artisti del panorama musicale nazionale. Con il suo stile inconfondibile e oltre vent’anni di carriera, Ensi rappresenta oggi uno dei punti di riferimento del rap italiano. L’esibizione di Ensi è prevista per le 22.30 ed è a ingresso gratuito.

“Siamo decisamenti soddisfatti” dichiara il presidente e direttore artistico di Y Events APS Geordy Bergerone “di ricevere sempre più iscrizioni ogni anno. È sintomo di interesse e di un’esigenza da parte di molti artisti di esibirsi e condividere la propria musica. Grazie all’appoggio delle istituzioni, delle fondazioni bancarie e di molte associazioni e realtà del territorio, quest’anno abbiamo avuto un budget più cospicuo da investire nell’iniziativa, e lo abbiamo voluto usare per portare un intrattenimento di qualità e per concentrarci sulla formazione degli artisti emergenti creando sempre più collaborazioni che possano portare ad un arricchimento artistico.”

L’associazione Y Events APS ETS e i sostenitori del progetto

L’evento è organizzato da Y Events APS ETS, associazione che nasce nel 2023 per dare spazio e visibilità ad artisti emergenti che hanno poche possibilità di esibirsi dal vivo, specialmente nei territori di provincia.

Un ringraziamento speciale va a chi, insieme a noi, sta facendo crescere questo progetto, che è patrocinato da Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Comune di Mondovì, Confcommercio del monregalese; gode del sostegno della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, dell’associazione La Funicolare, e degli sponsor locali; e collabora con diverse realtà, fra cui Genova Per Voi, la Scuola APM di Saluzzo, la Next Level Music School, Soulfood Mu5ic

Factory, Area 51 Lab, Mano nella Mano, Crazy Bull, No Signal e la web radio OTR.

Approfondimento sui finalisti del Contest Y 2026

MARCO GUAZZONE

Cantautore nato a Roma nel 1988. Nel 2012 ha avuto l’opportunità di salire sul palco del Festival Di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte. Da quel momento è iniziato un viaggio meraviglioso che ha trasformato la sua passione per la musica in un lavoro. Dopo dieci anni con la sua band, gli STAG, nel 2021 ha iniziato il suo percorso da solista che lo ha portato a collaborare per le sue canzoni con artiste come Elisa, Malika Ayane e Chiara Galiazzo. Scrive per cuori ammaccati come il suo, quindi se volete farvi un piantino mentre pensate allə vostrə ex forse può darvi una mano…

ERICHTO

Sono una giovane band di Genova, ragazzi che si sono conosciuti grazie ad una passione e che insieme portano avanti un grande sogno (da qui il loro motto “five humans, a dream, some music”). La formazione è composta da Skeleton (voce), Pyro (basso), Barby (chitarra), Edo (chitarra) e Tommy (batteria).

ZERO

Nato nel 2004 in un piccolo paesino della Liguria, ha uno spirito curioso e ama spaziare fra diverse sonorità fondendole con la propria vocalità rap. Da poco è uscito Outro, l’ultimo brano del suo EP.

MARWANE

Marwane Bouzai, in arte “Marwane”. E’ un cantautore italomarocchino di Genova che ha esordito nel 2025 con il suo primo Ep. “Queste non sono canzoni d’Amore”. La sua musica si ispira ai grandi cantautori liguri e italiani. A modo suo, cerca di darle vita senza attenzione alle mode o alle tendenze. Spesso i suoi brani camminano su di un filo, tra il vecchio ed il nuovo. E’ da poco disponibile il nuovo singolo Maria, a cui seguirà il suo secondo Ep. “Conchiglie D’amore”

RÖDJA

RÖDJA, all’anagrafe Cristiano Ruggero, nasce nel 1987 a Ciriè, un piccolo comune nell’hinterland torinese. Fin da giovane, dimostra una spiccata passione per la musica, che lo porta a esplorare diversi generi e a sviluppare un sound unico che fonde rock, pop, dub reggae ed elettronica sperimentale.

NARCONAUTA

E’ narcolettico, per questo si chiama Narconauta (non c’entrano i narcotici). Nei testi

delle sue canzoni gli piace scrivere di mitologia e commedia dell’arte.

ALESSIA ELG – Genova

La musica è tutta la sua vita, ne ha bisogno per potersi esprimere e per poter sigillare e analizzare determinate emozioni che altrimenti sarebbero indecifrabili. La musica per lei è anche condivisione e arricchimento.

Al momento ha in progetto tanta nuova musica e alcuni concorsi a cui vorrebbe

partecipare, e nel frattempo adora condividere con chiunque la segua la sua passione.

PACIFIK

Pacifik è un cantante, pianista e compositore cuneese.

Le sue musiche ispirate al rock classico con un tocco di contemporaneità si uniscono a testi che spaziano dal romantico al simbolista, passando anche per tematiche impegnate. La ricerca della meraviglia si fonde con la necessità di esplosiva follia.

In una parola: Wonderfool.

MALAFFARI

I Malaffari costituiscono il primo collettivo rap della Gen Z. Nato nel 2025 dalla visione del produttore e DJ Enrico Minati, in arte Malogrido, il collettivo rappresenta una risposta diretta a un contesto musicale (e non solo) che reprime le sfumature e richiede omologazione e adattamento, anziché varietà e diversità. Malaffari non intende inserirsi in una scena precostruita: nasce per crearne una nuova, che non esiste. Il collettivo è plasmato, così, da chi è “rimasto fuori”: dai circuiti, dalle dinamiche e da un sistema che accoglie solo forme già approvate, e rifiuta ciò che si discosta da esse. Nel collettivo Malaffari confluiscono, infatti, le sonorità di tre progetti divers, ma tra loro complementari, ossia quelli dei rapper Christian Velenosi, in arte Velenox, Luca Mangia, in arte Stamina, e Stefan Dudoje, in arte Dudoje, guidati dalla supervisione di Malogrido. Il risultato è un suono inedito, frutto della commistione dei singoli: un alternative rap ibrido – ispirato ad artisti e produttori quali Dr. Dre, Sounwave, Pharrell Williams e The Roots – che trae ispirazione da immaginari dissimili, i quali parlano, però, il medesimo linguaggio. Malaffari unisce artisti che condividono la stessa intenzione: la lotta all’individualità tipica del nostro tempo – tra le istanze principali della Generazione Z cui appartengono – e la fame di collettività e obiettivi comuni. Ragazzi che hanno qualcosa di forte da dire, ma non il palco, il contesto o la legittimazione per farlo.