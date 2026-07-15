Merlo S.p.A. tra le aziende piemontesi che promuovono salute. Riconoscimento WHP 2025 per l’impegno nel benessere dei lavoratori

Merlo S.p.A. è stata inserita nell’elenco ufficiale delle aziende piemontesi insignite del riconoscimento “Luogo di lavoro che promuove salute” (WHP – Workplace Health Promotion) per l’anno 2025. L’iniziativa, promossa da Regione Piemonte e ASL CN1, valorizza le realtà che adottano politiche concrete a tutela del benessere dei dipendenti.

Il riconoscimento conferma l’impegno strutturato e continuativo dell’azienda nella costruzione di un ambiente di lavoro sano, sicuro e attento alla qualità della vita delle persone. Un percorso articolato che si traduce in iniziative di prevenzione, informazione e promozione di corretti stili di vita, sviluppato all’interno di un piano pluriennale e realizzato anche grazie alla collaborazione con partner qualificati e al supporto del sistema sanitario territoriale.

Negli ultimi anni Merlo ha promosso numerose attività, tra cui programmi di formazione e sensibilizzazione sui comportamenti a rischio, iniziative di ascolto e supporto dedicate ai dipendenti e percorsi mirati alla diffusione di stili di vita sani e alla prevenzione delle principali patologie cronico-degenerative.

Per l’azienda, che rappresenta una realtà industriale di primo piano sul territorio con oltre 1.500 dipendenti, questo risultato testimonia una precisa visione: investire sulle persone, riconoscendo il benessere dei lavoratori come leva strategica per uno sviluppo sostenibile dell’impresa e della comunità.

Un percorso strutturato di promozione della salute

Nel triennio 2024–2026 la Merlo ha sviluppato un articolato programma di Workplace Health Promotion (WHP), finalizzato a promuovere stili di vita salutari, prevenire i principali fattori di rischio cronico-degenerativi e migliorare il benessere complessivo dei lavoratori.

Il progetto si è evoluto progressivamente: nel 2024 con attività di sensibilizzazione e informazione, nel 2025 attraverso una valutazione integrata dei rischi, e nel 2026 con interventi mirati e personalizzati sul tema del fumo.

Nel 2025, in particolare, il programma “Stili di vita sani e prevenzione dei rischi per la salute” ha coinvolto il 74% della forza lavoro (1.083 lavoratori), consentendo di integrare l’analisi degli stili di vita con i principali fattori di rischio metabolico e cardiovascolare. Le attività avviate nel 2024 e proseguite nel 2025 hanno contribuito in modo significativo alla riduzione dell’abitudine al fumo e a una maggiore consapevolezza rispetto a patologie legate a comportamenti scorretti.

Nel 2026 è stato inoltre avviato il progetto “Stop al Fumo”, con percorsi di supporto personalizzati in azienda e monitoraggio nel tempo, a cui hanno aderito 374 lavoratori fumatori.

Così l’equipe dei Medici Competenti delle Aziende Gruppo Merlo: “Le attività realizzate rappresentano un esempio positivo di integrazione tra prevenzione e organizzazione del lavoro. Ringraziamo l’azienda per la collaborazione e per la fiducia riposta nei professionisti coinvolti nel percorso”.

Il riconoscimento è frutto anche della collaborazione con Med. Art. Servizi srl: “Le aziende del gruppo Merlo hanno dimostrato negli anni una concreta attenzione alla salute dei lavoratori, aderendo con convinzione a iniziative di promozione della salute che hanno coinvolto l’intera organizzazione. Un impegno che testimonia sensibilità e responsabilità verso il benessere delle persone” – ha dichiarato la Dottoressa Cristina Trucco, Amministratore Delegato della società di consulenza.

L’adesione al programma WHP si inserisce in un piano pluriennale avviato da Merlo S.p.A., con l’obiettivo di migliorare in modo continuo il benessere e la qualità della vita dei lavoratori.