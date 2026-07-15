FestivAlContrario 2026 – Le Anteprime di luglio: mandolino e chitarra al Castello Reale di Casotto con il duo Spath-Merlo

Proseguono le anteprime de FestivAlContrario al Castello Reale di Casotto sabato 18 luglio. Alle 16 salirà sul palco il duo Spath-Merlo, mandolino e chitarra, con un programma musicale che spazierà dalla fine del Settecento con Paganini fino a compositori novecenteschi e contemporanei.

Sabine Spath

Nata in Germania, si è dedicata allo studio del mandolino, del pianoforte e della chitarra. Si è diplomata al Conservatorio di Musica a Würzburg e si è laureata in Pedagogia Musicale presso la Hochschule für Musik Köln dove ha studiato anche il mandolino barocco con la prof.ssa Marga Wilden-Hüsgen. Oltre agli impegni artistici che l’hanno vista protagonista come solista in concerti da camera e in orchestra, è stata docente in diversi istituti musicali. Attualmente insegna presso la scuola di musica Aps LA muSIca MI FA cREsceRE a Imperia. Per tanti anni è stata docente dell’Accademia Internazionale di Mandolino e Chitarra. Collabora con vari musicisti liguri, tra cui i mandolinisti Carlo Aonzo e Paola Esposito e l’organista e clavicembalista Tiziana Zunino. Insieme al chitarrista Manuel Merlo e il percussionista Maurizio Pettigiani lavora attualmente al progetto “Il mandolino della regina”. Esegue concerti con l’ensemble Il Giardino Antico. In più è il primo mandolino del Circolo Mandolinistico Euterpe di Sanremo.

Manuel Merlo

Ha iniziato lo studio della chitarra classica all’età di sette anni e si è diplomato nel 1988 con il massimo dei voti presso il Conservatorio Statale di Cuneo, studiando con i Maestri Pino Briasco e Paolo Manzo. Nel marzo del 2010 ha conseguito il Diploma Accademico di II livello laureandosi con 110 e lode. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali classificandosi sempre ai primi posti. n particolare ricordiamo il primo premio ai concorsi dell’Accademia della chitarra classica di Milano, al “Pasquale Taraffo” di Genova, al “G.B. Ansaldi di Mondovì e al concorso F. Schubert di Tagliolo Monferrato. Ha collaborato per circa vent’anni col flautista Paolo E. Ferrigato, e ha inciso due CD dedicati al tango e soprattutto alla figura di Astor Piazzolla. Svolge attività concertistica come solista e in diverse formazioni cameristiche con un vasto repertorio che spazia dal classico al folklore sudamericano in particolare argentino e brasiliano. Nel marzo 2018 gli è stato conferito il premio per la didattica del Concorso chitarristico Giulio Rospigliosi. Recentemente è stato impegnato in diversi progetti: World Dances col percussionista Maurizio Pettigiani, Viaggio al sud col sassofonista Davide Ravasio e sempre con quest’ultimo e gli attori del Teatro Dell’Albero uno spettacolo teatrale dal titolo Dona Flor ispirato al famoso romanzo di Jorge Amado. Attualmente è impegnato in recital in duo col clarinettista Davide Calvini e in un progetto dal titolo “Il mandolino della regina” con la mandolinista Sabine Spath e il percussionista Maurizio Pettigiani, concerto dedicato alla figura della regina Margherita di Savoia. Insegna chitarra classica presso il Centro Studi Musicali “G. Amadeo” di Imperia, l’Associazione S. Giorgio Musica di Cervo e il Liceo Musicale G.D. Cassini di Sanremo.

Il concerto si svolge in collaborazione con il Comune di Garessio: biglietti gratuiti fino a esaurimento posti. Info: 351. 3933733 – [email protected]

FestivAlContrario 2026

Dall’11 luglio al 12 settembre la sesta edizione di FestivAlContrario trasforma l’entroterra ligure e piemontese in un grande palcoscenico a cielo aperto. Musica, teatro, natura, filosofia, cinema, trekking, incontri, esperienze gastronomiche e spettacoli in borghi storici tra i più belli d’Italia, per un festival che nell’edizione 2026 ha come tema “Nutrimenti”, un invito a riflettere su tutto ciò che alimenta la nostra vita: cultura, paesaggio, relazioni, pensiero, cibo e musica. Rallentare per trasformare il proprio tempo in un autentico atto di nutrimento e cura di sé e per guardare il mondo da un’altra prospettiva.

Sotto la guida della Direzione Artistica di Vera Marenco e Manuela Litro, il festival quest’anno compie un salto straordinario, espandendo ulteriormente la sua rete di Comuni in un territorio che unisce i borghi e le valli della Liguria di Ponente fino al Piemonte. Il tema sarà introdotto dalle direttrici artistiche insieme al biologo e nutrizionista Maurizio Sentieri nella serata inaugurale del 1 agosto, con il dono di un simbolico “vademecum” che accompagnerà tutti gli eventi successivi, e sarà poi ulteriormente approfondito con una serie di contributi di esperti, autori, editor, chef, psicologi, filosofi, esperti di analisi sensoriale in una serata dedicata (30 agosto) con immancabile cena.

Tra gli ospiti più attesi: Sergio Caputo, Gegè Telesforo, Dado Moroni & Max Ionata, Amaro Freitas, Lou Dalfin, Andy Luotto, Enzo Paci, Mauro Pirovano, Mario Incudine, Igor Chierici. Il programma spazia dal suggestivo concerto all’alba con colazione ligure all’orchestra sul prato, passando per spettacoli sotto le stelle, trekking, cene a tema, experience e percorsi che intrecciano arte, paesaggio e convivialità.

«FestivAlContrario è ormai un ecosistema culturale – spiegano le direttrici artistiche – Anche quest’anno abbiamo voluto osare, portando la grande musica, il teatro, il cinema e la riflessione filosofica in piazze medievali, castelli, boschi e sentieri archeologici. È un invito a nutrire la mente prendendosi il giusto tempo, in controtendenza rispetto alla frenesia contemporanea».

Più che un cartellone di spettacoli, FestivAlContrario è una manifestazione che mette al centro le persone e conferma la propria vocazione di fare della cultura uno strumento di rigenerazione dei territori, valorizzando i piccoli borghi con un’offerta artistica di alta qualità, accessibile e profondamente legata ai luoghi che la accolgono.

Il programma completo su www.festivalcontrario.com

Facebook e Instagram: FestivAlContrario

FestivAlContrario è un progetto a cura di Musicaround ETS in collaborazione con 12 Comuni delle valli Neva, Pennavaire, Tanaro e Bormida, che si realizza con il sostegno e il contributo economico di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena, Garessio, Cisano sul Neva, Toirano, Fondazione De Mari, Fondazione Compagnia di San Paolo, CRC, Fondazione CRT, Nuovo Imaie e Sponsor privati.