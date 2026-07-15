Derivazioni irrigue in Valle Grana: via libera alla deroga al deflusso minimo

Una decisione attesa anche alla luce delle tensioni emerse nei giorni scorsi nel comparto agricolo locale ha segnato l’esito della Conferenza dei servizi riunita martedì 14 luglio per esaminare l’istanza del Consorzio Irriguo Bedale di Caraglio, capofila dell’Aggregazione Consorzi d’Irrigazione Valle Grana – Caragliese A.C.I.V.G.C., finalizzata alla deroga al rilascio del deflusso minimo vitale ed ecologico (DMV/DE) per le derivazioni della valle. La richiesta ha fatto seguito alle manifestazioni promosse nei giorni scorsi dagli agricoltori del Caragliese, preoccupati per la progressiva riduzione della disponibilità di acqua irrigua

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, la Regione Piemonte, l’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e ARPA Piemonte, chiamate a esprimere i rispettivi pareri tecnici nell’ambito della procedura.

Nel corso dei lavori, ARPA Piemonte ha illustrato il quadro climatico e idrologico aggiornato, evidenziando una situazione particolarmente critica, caratterizzata da temperature superiori alla media stagionale di circa 4-5 gradi e precipitazioni scarse su gran parte del territorio regionale. Il quadro delineato dal bollettino del 14 luglio 2026 conferma condizioni di deficit idrico marcato anche nel Cuneese, destinate a persistere nelle prossime settimane.

Sulla base degli elementi acquisiti, è stata accertata la presenza di livelli di severità idrica almeno medi secondo la classificazione dell’Osservatorio permanente dell’Autorità di Distretto del fiume Po. Contestualmente, la Regione Piemonte ha riconosciuto la sussistenza di condizioni di rischio concreto per le produzioni agricole, legato alla carenza di approvvigionamento irriguo.

Nel corso della Conferenza è stato condiviso dall’Aggregazione Consorzi d’Irrigazione Valle Grana – Caragliese A.C.I.V.G.C. il piano di riparto delle dotazioni idriche quale strumento per la gestione equilibrata delle risorse disponibili.

Alla luce delle risultanze, è stato quindi approvato per il 2026 l’esercizio delle derivazioni irrigue della valle Grana in deroga al rilascio del DMV/DE, misura ritenuta necessaria per fronteggiare una stagione caratterizzata da criticità idriche diffuse e sostenere il comparto agricolo locale.

Il presidente Robaldo esprime soddisfazione per l’esito della Conferenza dei servizi e ringrazia «il personale dell’Ufficio Acque per la professionalità e la trasparenza dimostrate: gestire questa situazione d’emergenza nel rispetto di normative che non la prevedono adeguatamente è compito non facile».