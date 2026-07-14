Atletica Roata Chiusani: i risultati da Cairo, Re Stelvio e Caut

rasferta positiva per l’Atletica Roata Chiusani, protagonista in tre appuntamenti diversi tra Liguria, Lombardia e Granda, con risultati di rilievo sia a livello individuale sia nella classifica per società.

A Cairo Montenotte, nella Stracairo di venerdì 10 luglio, i roatesi hanno ben figurato sui 6,7 km del percorso cittadino. Massimo Galliano ha conquistato la vittoria di categoria SM50, chiudendo settimo assoluto in 22’05. Successo di categoria anche per Samuele Martina, primo tra gli AM e diciassettesimo assoluto in 23’19. Ottima prova per Davide Martina, secondo SM45 e tredicesimo assoluto in 22’45. Una serata che conferma la solidità del gruppo nelle gare brevi e veloci.

Riscontri di grande valore anche nella Re Stelvio Mapei, classica di 21 km con 1535 metri di dislivello positivo, che da Bormio porta ai 2785 metri del Passo dello Stelvio. Nel settore femminile spicca il terzo posto assoluto di Sarah Aimée L’Epeé, al traguardo in 2h14’44. Vittorie di categoria per Francesca Donalisio (SF45), quattordicesima assoluta in 2h35’20, e per Silvia Di Salvo (SF60), ventitreesima assoluta in 2h48’45. Bene anche gli uomini: Guido Castellino vince la categoria SM65 in 2h21’57; Cristian Conte è terzo SM in 2h02’35 e ventitreesimo assoluto; Luca Laratore chiude quinto SM45 in 2h06’05 e trentaduesimo assoluto. Floriano Roà e Federico Not completano la prova rispettivamente in 2h13’16 e 2h17’00, piazzandosi nella top 60 maschile. Grazie ai risultati complessivi, il Roata conquista il terzo posto nella speciale classifica a punteggio per società.

A Caraglio, nella Caut di venerdì 10 luglio, sulla distanza media di 36 km con 2000 metri di dislivello positivo, Lorenzo Viada ha rappresentato l’Atletica Roata Chiusani chiudendo ventinovesimo assoluto in 6h26’16, confermando la presenza del gruppo anche nelle prove più tecniche e impegnative del calendario trail.

Un fine settimana che ribadisce la versatilità e la competitività del Roata, capace di distinguersi su strada, salita e trail, con atleti protagonisti in contesti diversi e sempre più presenti nel panorama podistico regionale.