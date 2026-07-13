Calcio Incontri 2026: Enrico Chiesa protagonista della serata finale del 15 luglio a Fossano

Il Calcio Incontri 2026 arriva alla sua serata più attesa. Dopo i primi due appuntamenti, che hanno animato la Piscina Comunale Estiva di Fossano con presentazioni, premiazioni e i primi movimenti di calciomercato, mercoledì 15 luglio la kermesse ideata da Fruttero Sport si prepara a vivere il suo momento clou: il ritorno di Enrico Chiesa, protagonista assoluto dell’ultima serata.

L’ex attaccante di Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio, Siena e della Nazionale Italiana sarà l’ospite d’onore della chiusura dell’edizione 2026, confermando un legame ormai consolidato con l’evento fossanese iniziato nella scorsa stagione. La sua presenza darà ulteriore prestigio a una serata che celebra il calcio provinciale e i suoi interpreti, con Chiesa chiamato a premiare giocatori, staff e società che si sono distinte nella stagione 2025/26. Un ritorno che rende l’appuntamento un vero punto di riferimento dell’estate sportiva della Granda.

La formula resta quella che negli anni ha trasformato Calcio Incontri in un evento di peso nell’estate del pallone nostrano: ingresso libero, atmosfera informale, convivialità e la possibilità per le società della provincia di presentare al pubblico i nuovi acquisti e i giocatori confermati. Un palco che diventa vetrina, racconto e incontro, con la partecipazione di dirigenti, tecnici e atleti pronti a condividere ambizioni e programmi per la nuova stagione.

Anche nel 2026 IDEAWEBTV e il Gruppo EditIn sono protagonisti come media partner e organizzatori, garantendo copertura completa dell’evento con reportage, foto, video e interviste che racconteranno la serata conclusiva e l’arrivo di Enrico Chiesa a Fossano.