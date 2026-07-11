Attraverso Festival 2026: Oltre 40 eventi tra Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese

Dal 13 luglio al 19 settembre 2026 Attraverso Festival riprende il suo viaggio attraverso Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese, terre UNESCO che dal 2016 fungono da palcoscenico naturale per una rassegna itinerante nata per portare cultura nei borghi del Piemonte meridionale. Dopo dieci edizioni che hanno registrato oltre 300 eventi e 500.000 presenze in più di 50 comuni, la XI edizione si articola in oltre 40 appuntamenti, in cui teatro, musica, letteratura, divulgazione scientifica e filosofia si intrecciano con linguaggi diversi e visioni complementari, offrendo al pubblico esperienze che divertono, emozionano e fanno riflettere.

In questo intreccio di linguaggi, luoghi e sguardi, Attraverso Festival 2026propone un calendario ricco e trasversale, capace di accogliere, con spettacoli che raccontano il presente, esplorano grandi temi contemporanei e mettono in scena storie e saperi che attraversano il tempo e lo spazio del Piemonte. Un programma con grandi nomi della scena nazionale contemporanea, che valorizza la presenza femminile, per un festival con prospettive originali e punti di vista unici. La rassegna conferma inoltre il suo dialogo diretto con il territorio, con oltre 25 comuni coinvolti tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo: castelli, piazze, parchi e scenari naturali diventano cornici vive, parte integrante dell’esperienza artistica, in un percorso che unisce cultura e paesaggio, memoria storica e identità locale.