FestivAlContrario 2026: le Anteprime di luglio

Un ricco cartellone di anteprima introduce quest’anno la sesta edizione di FestivAlContrario. Il viaggio inizia sabato 11 luglio nel suggestivo Castello Reale di Casotto a Garessio con una selezione di concerti da camera. Sul palcoscenico alle 16 il Festival vedrà Felice Reggio alla tromba e Fabio Vernizzi al pianoforte per un programma che toccherà New Orleans, New York, San Francisco, Los Angeles, Rio De Janeiro, Buenos Aires, L’Avana, Parigi, Roma, co gli autori più significativi dei vari stili musicali, dal jazz alla bossa nova, dal cinema alla lounge music. Tra gli autori: Louis Armstrong, George Gershwin, Cole Porter, Burt Bacharach, A.C. Jobim, Astor Piazzolla, Charles Trenet, Nino Rota, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Lucio Dalla.

Felice Reggio trombettista, compositore e direttore d’orchestra, ha conseguito il diploma in tromba al Conservatorio Statale di Musica “G.Verdi” di Torino con il massimo dei voti. Si esibisce in Italia e all’estero sia a suo nome (trio, quintetto), sia come ospite in diverse formazioni (freelance). In Italia ha dedicato la carriera a Chet Baker studiandone la musica e collegandosi ai suoi modi, al suo stile. Ha collaborato come solista con prestigiose Orchestre e nomi nazionali e internazionali quali: Ray Charles, Ennio Morricone, Quincy Jones, Chet Baker, Toots Thielemans, Michael Bolton, Nicola Piovani, O.I.C (Orchestra Italiana del Cinema), Gianni Ferrio, Luis Bacalov, Gianni Basso, Francesco De Gregori, Roby Facchinetti, Ivana Spagna, Simone Cristicchi.

Fabio Vernizzi è pianista, compositore, arrangiatore. Dopo un Diploma in Pianoforte ed uno in Musica jazz ottenuti presso il Conservatorio Paganini di Genova ha tenuto concerti a Rio de Janeiro, Tokio, Parigi, Madrid, Lisbona, Bruxelles, Atene, Colonia, Dakar, Berlino, Mosca, San Pietroburgo, Salvador de Bahia e tante altre capitali suonando in Teatri e Club come “Blue note” e “New morning” (Parigi). Con i suoi lavori ha ottenute numerosi premi, tra cui il “jazzlighthouse” come miglior disco ligure 2004, il II premio al Concorso Internazionale di composizione Pianistica “Fidelio” (2017) , la “Targa Tenco” ed il “Premio Loano” nel 2011 con “Janua” di Roberta Alloisio di cui è stato compositore, pianista, arrangiatore e direttore artistico. Ha collaborato con numerosi artisti e formazioni tra cui Andy Sheppard, Bobby Dhuram, Antonella Ruggiero, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Attilio Zanchi, i Chiefteens, Nicola Stilo, Hyperion ensemble, Birkin tree e moltissimi altri. Ha registrato una quarantina di dischi per Sony, Felmay, Splasc(h), Bmg, Cni, Dodicilune.

Il concerto si svolge in collaborazione con il Comune di Garessio: biglietti gratuiti fino a esaurimento posti. Info: 351. 3933733 – [email protected]

FestivAlContrario 2026

Dall’11 luglio al 12 settembre la sesta edizione di FestivAlContrario trasforma l’entroterra ligure e piemontese in un grande palcoscenico a cielo aperto. Musica, teatro, natura, filosofia, cinema, trekking, incontri, esperienze gastronomiche e spettacoli in borghi storici tra i più belli d’Italia, per un festival che nell’edizione 2026 ha come tema “Nutrimenti”, un invito a riflettere su tutto ciò che alimenta la nostra vita: cultura, paesaggio, relazioni, pensiero, cibo e musica. Rallentare per trasformare il proprio tempo in un autentico atto di nutrimento e cura di sé e per guardare il mondo da un’altra prospettiva.

Sotto la guida della Direzione Artistica di Vera Marenco e Manuela Litro, il festival quest’anno compie un salto straordinario, espandendo ulteriormente la sua rete di Comuni in un territorio che unisce i borghi e le valli della Liguria di Ponente fino al Piemonte. Il tema sarà introdotto dalle direttrici artistiche insieme al biologo e nutrizionista Maurizio Sentieri nella serata inaugurale del 1 agosto, con il dono di un simbolico “vademecum” che accompagnerà tutti gli eventi successivi, e sarà poi ulteriormente approfondito con una serie di contributi di esperti, autori, editor, chef, psicologi, filosofi, esperti di analisi sensoriale in una serata dedicata (30 agosto) con immancabile cena.

Tra gli ospiti più attesi: Sergio Caputo, Gegè Telesforo, Dado Moroni & Max Ionata, Amaro Freitas, Lou Dalfin, Andy Luotto, Enzo Paci, Mauro Pirovano, Mario Incudine, Igor Chierici. Il programma spazia dal suggestivo concerto all’alba con colazione ligure all’orchestra sul prato, passando per spettacoli sotto le stelle, trekking, cene a tema, experience e percorsi che intrecciano arte, paesaggio e convivialità.

«FestivAlContrario è ormai un ecosistema culturale – spiegano le direttrici artistiche – Anche quest’anno abbiamo voluto osare, portando la grande musica, il teatro, il cinema e la riflessione filosofica in piazze medievali, castelli, boschi e sentieri archeologici. È un invito a nutrire la mente prendendosi il giusto tempo, in controtendenza rispetto alla frenesia contemporanea».

Più che un cartellone di spettacoli, FestivAlContrario è una manifestazione che mette al centro le persone e conferma la propria vocazione di fare della cultura uno strumento di rigenerazione dei territori, valorizzando i piccoli borghi con un’offerta artistica di alta qualità, accessibile e profondamente legata ai luoghi che la accolgono.