Da Limone navetta gratuita per il colle di Tenda e i Forti ottocenteschi

L’ATL del Cuneese, in collaborazione con gli operatori del territorio e con il supporto del Comune di Limone, annuncia l’avvio di un nuovo servizio navetta gratuito tra Limone Quota 1400 e il Colle di Tenda, pensato per facilitare l’accesso alla zona dei Forti ottocenteschi e all’Alta Via del Sale. L’iniziativa è rivolta ai camminatori, agli escursionisti, agli appassionati di mountain bike e cicloturismo e, più in generale, a tutti coloro che desiderano vivere la montagna in modo responsabile, lasciando l’auto a valle e privilegiando una mobilità più sostenibile.

Il servizio rientra nel Progetto di Valorizzazione delle Strade Storiche di Montagna tra Cuneese e Torinese, promosso dall’ATL del Cuneese grazie al contributo economico F.U.N.T. del Ministero del Turismo, nell’ambito del programma della Regione Piemonte “Turismo sostenibile tra natura, outdoor e cultura in Piemonte. Tutti i colori della vacanza slow all’aria aperta”.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione delle Vie Storiche di Montagna, con l’obiettivo di favorire una fruizione consapevole delle antiche strade militari alpine, migliorare l’accessibilità ai principali itinerari escursionistici e promuovere forme di mobilità sostenibile, contribuendo al tempo stesso a ridurre il traffico veicolare e il sovraffollamento di auto parcheggiate nelle aree di alta quota.

La navetta effettuerà corse di andata e ritorno tra Limone Quota 1400 e il Colle di Tenda con la seguente programmazione: tutti i fine settimana (sabato e domenica); servizio continuativo durante le settimane centrali di agosto.

Le corse saranno effettuate a ciclo continuo dalle ore 9,00 alle 17,00 con una attesa massima di 30 minuti.

Il trasporto delle persone sarà completamente gratuito, senza prenotazione.

Per i ciclisti sarà possibile trasportare la propria bicicletta, in questo caso previa prenotazione, al prezzo di 5,00€.

«Questo servizio rappresenta un’importante opportunità per rendere ancora più accessibile uno dei luoghi simbolo dell’outdoor nelle Alpi Marittime», dichiara la Presidente dell’ATL del Cuneese, Gabriella Giordano. «La navetta consente di raggiungere comodamente la zona dei Forti e l’Alta Via del Sale, uno degli itinerari di montagna più apprezzati dell’arco alpino occidentale. Attraverso questa sinergia con gli operatori locali vogliamo consolidare l’offerta outdoor del territorio, valorizzando l’escursionismo e il cicloturismo lungo le Strade Storiche di Montagna e l’Alta Via del Sale. Al contempo, il servizio contribuisce a ridurre il traffico veicolare e il parcheggio incontrollato in quota, favorendo una fruizione più ordinata, sicura e sostenibile della montagna, a beneficio della comunità.»

Secondo Massimo Riberi, Sindaco di Limone Piemonte: «L’attivazione di questo servizio rappresenta un passo concreto verso un modello di fruizione della montagna sostenibile e rispettoso del territorio. Offrire a residenti e turisti un collegamento gratuito verso il Colle di Tenda significa agevolare l’accesso a un patrimonio naturalistico e storico di straordinario valore, contribuendo al tempo stesso a ridurre il traffico veicolare e la pressione sulle aree di alta quota. Ringraziamo l’ATL del Cuneese e tutti gli operatori coinvolti per questa importante collaborazione, che rafforza l’offerta turistica di Limone e promuove un modo più consapevole e responsabile di vivere la montagna.»

Per info contattare i gestori del servizio:

Martini Noleggi, tel. +39 328 849 6748 (prenotazioni trasporto biciclette)

Piermario Blangero, tel. +39 347 257 4425

oppure l’Ufficio Turistico IAT di Limone Piemonte, tel. +39 0171 925 281, mail [email protected].