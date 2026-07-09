Calcio Incontri 2026 – altra serata record: premi, applausi e il grande calcio protagonista

La seconda serata del “Calcio Incontri” 2026 ha eguagliato e superato i numeri della scorsa settimana. Ieri sera, alla Piscina Comunale Estiva di Fossano,la doppietta dell’appuntamento estivo per parlare di calcio. Grande affluenza, tanti ospiti e quella tipica informalità che da sempre contraddistingue l’evento ideato da Fruttero Sport e organizzato insieme a IDEAWEBTV e al Gruppo EditIn.

La serata ha visto alternarsi bel ricevere il meritato applauso società e atleti che hanno brillato nella stagione 2025-26, celebrati uno ad uno in un clima di grande entusiasmo. Le premiazioni hanno scandito il ritmo dell’appuntamento, valorizzando sia i club protagonisti dei rispettivi campionati sia i bomber che, con i loro gol, hanno segnato l’annata calcistica.

Premiati – Squadre

Freedom Fc Women – Vincitrice Coppa Piemonte Vda Calcio a 5 2025-26

Bernezzo – Vincitrice Playoff Terza Categoria 2025-26

Busca 1920 – Vincitrice Girone A Juniores U19 Provinciali e Titolo Provinciale 2025-26

Asd Racco Women ’86 – Vincitrice Playoff Promozione Femminile 2025-26

Us Trinità – Vincitrice Girone C Terza Categoria 2025-26

Area Calcio Alba Roero – Vincitrice Serie C2 Calcio a 5 2025-26

Premiati – Capocannonieri

Marco Dalmasso – Capocannoniere Girone C Promozione 2025-26 (21 gol)

Daniele Neri – Capocannoniere Girone D Juniores U19 Regionali 2025-26 (20 gol)

Gianluca Giobergia – Capocannoniere Girone C Terza Categoria 2025-26 (20 gol)

A rendere ancora più speciale la serata sono stati tanti ospiti illustri: partendo dal “padrone di casa”, il sindaco di Fossano Dario Tallone, passando per il Presidente della Cassa di Risparmio di Fossano, arrivando alle istituzioni calcistiche come il delegato provinciale della FIGC-LND Piemonte-VdA Pino Chiavassa e del VicePresidente del comitato regionale Piemonte-Vda Enrico Giacca.

Il “Calcio Incontri” continua nel migliore dei modi la sua ennesima estate consecutiva, confermandosi un punto di riferimento per tutto il calcio della provincia di Cuneo. Mercoledì 15 luglio sarà già tempo dell’ultima serata con un nuovo carico di premiati e colpi di mercato che illumineranno ancora una volta l’impianto fossanese.