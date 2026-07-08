Un appello dalle Acli cuneesi in aiuto dei giovani ucraini in valle di Lanzo

Le Acli provinciali cuneesi hanno rivolto anche quest’anno un appello alle ditte della Granda affinché diano la loro disponibilità per l’acquisto di viveri da consegnare alle ragazze e ragazzi Ucraini, che dal 17 al 26 luglio giungeranno a Lemie (Provincia di Torino), per trascorrere un periodo di vacanza.
Tale iniziativa, promossa da Acli Nazionali e Acli Lombardia, con il coinvolgimento di diversi circoli ACLI, è inserita nel più ampio progetto di accoglienza di Caritas Italiana, in collaborazione con Caritas Spes e Caritas Ucraina, per accogliere circa 80 ragazzi, tra gli 8 e i 17 anni provenienti dalla zona di guerra, per offrire un periodo di serenità, relazione e condivisione, in un ambiente sicuro, accogliente e ricco di attività: giochi, passeggiate, gite, momenti di scambio con coetanei italiani, lontani dagli allarmi e dalle paure del conflitto.
Si tratta di un’iniziativa che nel 2024 era stata realizzata a Frabosa Soprana e nel 2025 a San Michele di Formazza nel Verbano Cusio Ossola, a cui le ACLI provinciali cuneesi, hanno sempre offerto un sostegno concreto.
“Crediamo molto nel progetto – dice il presidente provinciale Acli Cuneesi Elio Lingua – e abbiamo constatato di persona quanto faccia del bene ai ragazzi questo soggiorno in un ambiente sereno. Si tratta di un progetto dall’alto valore sociale, a cui, come Acli cuneesi abbiamo sempre partecipato e anche quest’anno intendiamo farlo, sia con aiuti concreti in viveri e cibarie, sia grazie alla disponibilità della nostra volontaria e promotrice sociale fossanese Teresa Chicco, vedova Vetrano, che ha dato la disponibilità a offrire il suo lavoro come cuoca, come già negli anni precedenti”.
Quanto sarà raccolto sarà consegnato direttamente da una delegazione aclista cuneese, venerdì 17 luglio, durante una visita ai giovani a Lemie (Valle di Lanzo), con le Acli regionali.
Per eventuali adesioni o consegna materiale, si può telefonare al numero 0171452644 o inviare comunicazione alla seguente email: [email protected]
Un appello dalle Acli cuneesi in aiuto dei giovani ucraini in valle di Lanzo
Le Acli provinciali cuneesi hanno rivolto anche quest’anno un appello alle ditte della Granda affinché diano la loro disponibilità per l’acquisto di viveri da consegnare alle ragazze e ragazzi Ucraini, che dal 17 al 26 luglio giungeranno a Lemie (Provincia di Torino), per trascorrere un periodo di vacanza.