FAI Conftrasporto Cuneo Asti: insediato il nuovo Consiglio Direttivo Giuseppe Bernocco confermato Presidente

Presso la sede di Bra si è riunito ieri, 7 luglio 2026, il primo Consiglio Direttivo della nuova FAI Conftrasporto Cuneo Asti, dando ufficialmente avvio all’attività del nuovo organismo sindacale che unisce le imprese dell’autotrasporto delle province di Cuneo e Asti.

Fanno parte del Direttivo Giuseppe Bernocco (Ballario Trasporti srl), Maurizio Caredio (Caredio Group srl), Danilo Sanino (Mondo Servizi srl), Luca Carpani (Autotrasporti Carpani srl), Luca Ciriotti (Tra.sped srl), Marco Collino (Ambrogio srl), Federico Tuninetti (Synergy project srl), Fulvio Gallina (Gallina Autotrasporti srl), Simone Argirò (Argirò Trasporti srl) e Cristian Popescu (Autotrasporti Popescu di Popescu Cristian Marius).

La riunione, alla quale ha partecipato la totalità dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo, è stata dedicata all’insediamento delle cariche sociali e alla definizione dell’assetto organizzativo della Federazione.

Alla Presidenza è stato confermato Giuseppe Bernocco (Ballario Trasporti srl), già presidente uscente, a testimonianza della volontà di garantire continuità al percorso intrapreso e di consolidare il progetto associativo.

Sono stati inoltre nominati tre Vicepresidenti: un vicepresidente in rappresentanza dell’area cuneese (Danilo Sanino di Mondo Servizi srl), che affiancherà il Presidente Bernocco e due vicepresidenti in rappresentanza della provincia di Asti (Maurizio Caredio e Fulvio Gallina, rispettivamente di Caredio Group Srl e Gallina Autotrasporti srl).

Il Consiglio ha inoltre deliberato la cooptazione di due consiglieri esperti del mondo associativo e dei servizi: Luigi Barbero, Segretario Generale di Confcommercio provincia di Cuneo, in rappresentanza del sistema Confcommercio-Conftrasporto e Francis Cosio, presidente di Tutto Servizi soc. coop, società specializzata nell’erogazione di servizi dedicati al mondo dell’autotrasporto.

Per rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa sono stati nominati due Segretari, con competenze differenziate e complementari, nelle persone di Gabriele Bracco e Franca Bosio, completando così il quadro operativo della nuova Federazione.

La riunione è stata intensa e ricca di contenuti. Oltre agli adempimenti amministrativi e organizzativi, il Consiglio ha iniziato ad affrontare le principali problematiche che interessano il settore dell’autotrasporto, dalle difficoltà legate al costo dei carburanti alla crescente carenza di autisti qualificati, fino alle sfide poste dall’evoluzione normativa, dalla digitalizzazione e dalla competitività del comparto.

Particolarmente significativa la presenza di numerosi giovani imprenditori all’interno del nuovo Consiglio Direttivo, elemento che testimonia la volontà della Federazione di guardare al futuro con entusiasmo, competenza e capacità di rinnovamento.

FAI Conftrasporto Cuneo Asti rappresenta un’esperienza innovativa anche nel panorama nazionale, grazie ad una governance unitaria che opera trasversalmente sulle due province. Un modello che potrà contare non solo sugli uffici FAI, ma anche sulla rete capillare delle Territoriali di Confcommercio delle province di Cuneo e Asti, garantendo una presenza costante e vicina alle imprese.

L’incontro si è concluso in un clima di grande entusiasmo, con la consapevolezza delle importanti sfide che attendono il settore ma anche con la determinazione di costruire una rappresentanza moderna, autorevole e sempre più vicina alle esigenze degli autotrasportatori.

Nei prossimi giorni saranno definite le prime iniziative operative e gli incontri con le imprese associate per raccogliere le principali istanze della categoria e trasformarle in azioni concrete di rappresentanza e di servizio.