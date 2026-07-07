Turiso sostenibile: il Piemonte coinvolge gli operatori della filiera turistica

Il Piemonte sta portando avanti un percorso verso un modello di sviluppo turistico sostenibile e inclusivo: un impegno ambizioso che, dal 2024, si è concretizzato nel progetto “Il Piemonte ti appartiene”, promosso dalla Regione Piemonte e coordinato da Visit Piemonte. L’obiettivo? Accompagnare il sistema turistico regionale verso standard sempre più elevati di sostenibilità, sia essa ambientale, sociale ed economica.

Le 5 Aziende Turistiche Locali piemontesi – ATL del Cuneese, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, Turismo Torino, ATL Terre dell’Alto Piemonte e Distretto Turistico dei Laghi – oltre a consorzi e altri stakeholder del territorio, hanno partecipato a momenti di formazione e pianificazione strategica, a tavole rotonde di confronto e approfondimento per la realizzazione di una mappatura delle iniziative già presenti sul territorio; sono seguiti una fase di ascolto degli attori locali e due corsi dedicati alla nascita di nuove figure professionali: i Sustainability Manager e gli Ambassador della sostenibilità turistica. Grazie a questa azione corale è stata redatta la Carta dei Valori del Turismo Sostenibile del Piemonte che identifica i principali punti condivisi e le linee di azione prioritarie per guidare la transizione della destinazione verso un modello di turismo responsabile e duraturo.

Mediante questo percorso, il Piemonte ha ottenuto una solida base per costruire nuove strategie operative e strumenti per supportare le imprese e gli operatori del settore turistico. Tra questi rientra SUSTI®, la piattaforma scelta da Visit Piemonte per avviare una prima ricognizione delle pratiche di sostenibilità delle imprese turistiche in Piemonte. Si tratta di uno strumento di autovalutazione semplice e accessibile, sviluppato secondo gli standard internazionali ISO e i criteri del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), che consente agli operatori di misurare il proprio livello di sostenibilità.

“La partecipazione del maggior numero di operatori turistici è fondamentale per conoscere il punto di partenza delle strutture piemontesi. La sostenibilità, infatti, non deve solo essere una scelta etica o un requisito dei mercati internazionali, ma un’opportunità di crescita per le imprese e per i territori, per poter costruire una visione condivisa del futuro e definire azioni che rispecchino le esigenze reali del territorio.” spiega l’ATL del Cuneese.

Al questionario possono partecipare numerose categorie del settore turistico, tra cui hotel, bed & breakfast, agriturismi, affittacamere, campeggi, residence, rifugi, appartamenti turistici, agenzie di viaggio, ma anche tour operator, organizzatori di eventi, guide turistiche, ambientali ed escursionistiche, associazioni di categoria e aziende agricole. Al termine della compilazione ciascun partecipante riceverà un riepilogo delle risposte fornite e una valutazione sintetica del proprio livello di sostenibilità.

Gli operatori interessati potranno compilare il questionario entro il 31 agosto 2026, contribuendo attivamente alla definizione di una destinazione capace di coniugare crescita economica, tutela del territorio e benessere delle comunità locali. Per ogni informazione in merito:

sito web👉 https://www.territorisostenibili.it/susti-piemonte/

mail👉 [email protected]

La provincia di Cuneo ambisce inoltre ad ottenere la certificazione GSTC: punto di riferimento internazionale per il turismo sostenibile, uno strumento per valorizzare l’identità dei territori, migliorare la qualità dell’accoglienza, rafforzare la tutela dell’ambiente e aumentare l’attrattività, al fine di un turismo sempre più consapevole.