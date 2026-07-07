Racconigi: il Sentiero sul Maira sarà nella Rete regionale dei Percorsi Escursionistici

Il Comune di Racconigi ha iniziato le procedure per la registrazione ufficiale del Sentiero sul Maira all’interno del catasto regionale dei sentieri (RPE – Rete dei Percorsi Escursionistici), la banca dati geografica istituita dalla Regione Piemonte.

L’operazione prevede il rilievo GPS del tracciato, trasformandolo in un’infrastruttura pubblica riconosciuta. I vantaggi della procedura sono numerosi: il sentiero accatastato è tutelato dal punto di vista giuridico e quindi eventuali chiusure o manomissioni da parte di terzi diventano contestabili; al tempo stesso, la registrazione consente di pianificare e rendicontare gli interventi di manutenzione in modo strutturato.

“Inoltre, molti bandi regionali e nazionali dedicati allo sviluppo e alla promozione delle aree rurali richiedono che i sentieri siano ufficialmente censiti: si tratta quindi di un’opportunità concreta per accedere a nuove risorse destinate alla manutenzione e al miglioramento del percorso -commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano- A ciò si aggiunge un importante vantaggio in termini di promozione: una volta registrato, il Sentiero sul Maira sarà ricercabile sulle principali piattaforme e applicazioni escursionistiche ufficiali, aumentando la sua visibilità. Non meno importante è l’aspetto della sicurezza: la disponibilità di dati geografici certificati consentirà ai servizi di emergenza di localizzare con maggiore precisione eventuali interventi lungo il tracciato”.

Il progetto è curato da Walden, giovane PMI innovativa di Saluzzo specializzata in consulenze strategiche per lo sviluppo del territorio, che accompagna le attività legate alla valorizzazione del sentiero.

Il sentiero sul Maira, un itinerario escursionistico adatto a tutti, permette di scoprire in modo lento la bellezza del territorio piemontese. Nato nel 1994 grazie alla Compagnia del Buon Cammino, il percorso è lungo 52 chilometri e attraversa 9 Comuni (Racconigi, Savigliano, Vottignasco, Cavallermaggiore, Busca, Villafalletto, Dronero, Cavallerleone, Villar San Costanzo).