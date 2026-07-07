Prosegue la Rassegna Estiva 2026 nel cortile di Officina Santachiara

Già esauriti i posti dell’area sotto il palco per il concerto di Elio e le Storie Tese e di Sarah Toscano, ma sarà comunque possibile assistere agli spettacoli sulla restante parte del sagrato di piazza Galimberti

Mercoledì 8 luglio, ore 17:45: “Il dottore innamorato”

I Burattini della Commedia (MO)

La compagnia I Burattini della Commedia di Modena porta in scena una brillante commedia della tradizione emiliana. Protagonista è il celebre Dottor Balanzone, che ha deciso di prendere moglie e ha messo gli occhi sulla bella Lisetta, figlia di Sandrone. Tra intrighi, piani segreti di Fagiolino e l’intervento della strega Gertrude, lo spettacolo promette risate e una divertente sorpresa finale per i bambini dai 3 anni in su.

Giovedì 9 luglio, ore 21:00:

“Lottavano così come si gioca”

Teatro Invito (LC)

Una variopinta galleria di personaggi compone questa narrazione sugli anni ’70, in equilibrio tra la sorridente nostalgia per la giovinezza, la passione e lo slancio per le lotte civili e politiche, la paura per la violenza e la gioia di aver attraversato un momento esaltante, carico di energia “rivoluzionaria”. Il racconto si svolge in una cittadina di provincia ed è la ricostruzione di vicende contraddittorie, a volte epiche, a volte tragiche. Un gruppo di ragazzini che “lottavano così come si gioca”, con l’illusione di poter cambiare il mondo. Uno spettacolo di narrazione e canzoni (De André, Lolli, Guccini, Gaber, Stormy Six) per fare luce su un periodo dipinto quasi sempre a tinte fosche, dedicato a una generazione che, forse, non ha perso del tutto. Dai 14 anni.

Domenica 12 luglio, ore 17:45: “Il diario di Sofia”

Gommalacca Teatro (PZ)

Dalla Basilicata arriva la compagnia Gommalacca Teatro con uno spettacolo nato dall’esperienza di “Aware – La nave degli incanti”. “Il diario di Sofia” è un’avventura narrativa e sensoriale che vede protagoniste due naufraghe, La Piccola e La Grande. Il pubblico sarà coinvolto in un viaggio immersivo tra corde, sabbia, grano e oggetti quotidiani, riscoprendo attraverso il tatto il valore della comunità e dell’impegno verso l’ambiente. Uno spettacolo consigliato dagli 8 anni in su che invita a riflettere sull’idea che “nessuno si salva da solo”.

Informazioni pratiche

Tutti gli spettacoli si svolgono all’aperto nel cortile di Officina Santachiara.

Biglietto ingresso unico: 7 €

7 € Tessera 10 ingressi: 50 €

50 € Servizio bar e gelati disponibile in loco

La rassegna continuerà per tutta l’estate con teatro, musica dal vivo, danza contemporanea e grandi produzioni nazionali.