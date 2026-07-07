Pericolo incendi boschivi: il Comune di Racconigi ricorda i comportamenti da evitare

A causa delle elevate temperature di questi giorni, la Regione Piemonte ha dichiarato, a partire da mercoledì 8 luglio, lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi.
Con l’entrata in vigore del provvedimento, è fondamentale rispettare alcune semplici regole per prevenire il rischio di incendi e tutelare il territorio.
È vietato:
-Bruciare residui vegetali, agricoli e forestali;
-accendere fuochi entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi;
-effettuare azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio (accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile, compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio);
-usare qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio, tra cui le lanterne volanti.
La violazione di questi divieti comporta l’applicazione di sanzioni stabilite dalla normativa vigente.
“Invitiamo tutti i cittadini a rispettare con la massima attenzione queste semplici regole: per proteggere il nostro territorio è importante la collaborazione di tutti -commenta il consigliere con delega all’Ambiente Enrico Mariano- Un’attenzione particolare va riservata alle aree boschive del nostro Comune, come il Sentiero sul Maira, un patrimonio naturalistico che tutti dobbiamo impegnarci a preservare”.