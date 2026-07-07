I principi del volo incantano la Valle Po

Domenica da incorniciare per il Team Conigli e le associazioni di parapendio della zona, unite per la prima edizione del Cross Country Piemonte. La finalissima in valle Po incorona Rena di Piossasco e Gonella di Bagnolo. Danilo Nasi, ideatore e anima del comitato organizzatore: «Il territorio ha riposto alla grande, l’obiettivo ora è farlo diventare un appuntamento annuale e crescere»

Una bella giornata assolata ha accompagnato lo spettacolo del parapendio in valle Po. Decine di piloti, da tutta Italia e dalla Francia, hanno preso parte al Cross Country Piemonte, prima edizione del campionato regionale in tre tappe che a Martiniana Po (con decollo da Pian Munè) ha scritto domenica il verdetto. Una giornata volo libero che ha segnato anche un forte integrazione con il territorio, visto il coinvolgimento di Fabri Bike e Vita ai Sentieri di Martiniana per gli eventi collaterali. Una nutrita partecipazione, di atleti, che si è combinata al pubblico incuriosito dalla formula di questo inedito evento, coinvolto in giochi e attività nell’attesa dell’arrivo dei piloti al villaggio di via Rifreddo.

Per la cronaca sportiva, la vittoria finale del campionato va a Vittorio Rena (Piossasco), davanti a Marco Bernardi (Cuneo) e Luca Odetto (Bagnolo), che ha bucato la vela nell’ultima manche, retrocedendo in classifica generale di due posizioni. Nella gara femminile primo posto per Cristiana Margherita Gonella (Bagnolo), seconda Romina Calzoni (Cuneo) e terza Paulina Gol (Rocca Canavese).

Premiati anche i piloti che, in fase di atterraggio, partecipando all’iniziativa “Sgnaca la scatula”, sono riusciti a centrare uno degli scatoloni posizionati sul prato, conquistando così i premi a sorpresa messi in palio dai partner dell’evento, tra gadget per il volo, prodotti tipici e specialità del territorio.

L’evento, presentato da Andrea Caponnetto con la collaborazione tecnica di Fabrizio Bruno, ha ospitato anche un ricco parterre di autorità: i sindaci di Martiniana Po Valderico Berardo, di Gambasca Mauro Nari, di Sanfront Francesco Lombardo, di Bagnolo Roberto Baldi, con il presidente del Bim e vicesindaco di Paesana Marco Margaria e il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia.

A coordinare i lavori l’appassionato di volo libero (e assessore di Martiniana Po) Danilo Nasi, supportato dal Team Conigli e da Luca Odetto. Che già guarda al futuro: «Con questo evento, a cui hanno collaborato tanti volontari, abbiamo aperto una nuova strada, portando per la prima volta in Piemonte un campionato regionale. Il territorio ha risposto alla grande: la Valle Po si candida a diventare anche in futuro il centro di iniziative di questo tipo».