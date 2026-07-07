Gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica all’opera a Verduno

Il Corso di Laurea in Infermieristica di Alba dell’Università del Piemonte Orientale e dell’ASL CN2, ha concluso da poco – e per il secondo anno consecutivo – un innovativo progetto di formazione clinica: la Dedicated Education Unit (DEU). Il modello formativo è stato implementato nel reparto di Medicina e in quello di Chirurgia dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione tra formazione universitaria e pratica assistenziale.

Il progetto ha coinvolto studenti del primo e del secondo anno, supportati da tutor della didattica, tutor clinici e infermieri, che hanno lavorato insieme in un percorso condiviso di apprendimento. All’interno delle Dedicated Education Unit(DEU) gli studenti hanno partecipato attivamente alla presa in cura globale dei pazienti, affiancati da professionisti, che assumono un ruolo sempre più centrale come facilitatori dell’apprendimento. I primi risultati evidenziano un miglioramento dell’autonomia, della relazione con il paziente, del ragionamento clinico, della capacità di lavorare in équipe e della qualità dell’esperienza di tirocinio, in termini di clima di apprendimento e di autonomia.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra Università e Azienda Sanitaria, in un lavoro di squadra che dimostra come investire nella formazione significhi investire nella qualità dell’assistenza futura, valorizzando il ruolo educativo degli infermieri e promuovendo modelli organizzativi innovativi a beneficio degli studenti, dei professionisti e dei cittadini.