L’'11 luglio torna la raccolta alimentare di Nova Coop a sostegno dei rifugi per cani e gatti In provincia di Cuneo l'iniziativa coinvolge i punti vendita di Bra, Savigliano e Cuneo insieme alle associazioni del territorio

Sabato 11 luglio in 55 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e alta Lombardia si svolge la raccolta alimentare “Dona la Spesa per gli amici animali”, un appuntamento solidale dedicato al sostegno delle associazioni che ogni giorno si prendono cura di cani e gatti abbandonati.

Per tutta la giornata, soci e clienti potranno acquistare alimenti per cani e gatti – come crocchette, scatolette, biscotti e altri prodotti per la nutrizione animale – e consegnarli ai volontari presenti all’ingresso dei negozi. Le donazioni saranno destinate direttamente ai canili, gattili e alle associazioni che si occupano dell’accoglienza, della cura e del recupero degli animali senza famiglia.

In provincia di Cuneo la raccolta sarà organizzata nei punti vendita Coop di Bra, Savigliano e presso l’Ipercoop di Cuneo. I prodotti raccolti saranno destinati alla L.I.D.A. Alba Bra (Superstore Coop di Bra), all’Associazione Amici dei Mici ODV (supermercato Coop di Savigliano) e alla L.I.D.A. Cuneo (Ipercoop di Cuneo).

L’iniziativa rappresenta una risposta concreta a un fenomeno che continua a destare preoccupazione. I mesi estivi coincidono infatti con il periodo in cui si concentra il maggior numero di abbandoni di animali d’affezione, mettendo sotto pressione le strutture di accoglienza e le associazioni di volontariato, che operano quasi esclusivamente grazie all’impegno dei volontari e al sostegno della cittadinanza.

Nell’edizione 2025 di Dona la Spesa per gli amici animali, grazie alla generosità di soci e clienti Nova Coop, sono stati raccolti complessivamente oltre 24 tonnellate di alimenti destinati alle associazioni partecipanti.

«Ogni estate il fenomeno dell’abbandono degli animali torna purtroppo a manifestarsi con particolare intensità, mettendo in difficoltà le tante associazioni che garantiscono assistenza e accoglienza sul territorio – sottolinea Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop. –Con Dona la Spesa per gli amici animali vogliamo offrire un aiuto concreto a queste realtà e, allo stesso tempo, sensibilizzare soci e clienti sull’importanza del possesso responsabile degli animali d’affezione. È un gesto semplice, ma capace di trasformarsi in un sostegno prezioso per chi ogni giorno dedica tempo, competenze e risorse alla cura di cani e gatti in difficoltà.»