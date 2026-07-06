Le masche piemontesi incontrano “Magia Bianca”: consegnato a Francesca Michielin l’Atlante “Tracce di Masche”

Domenica 5 luglio, al termine del concerto di Francesca Michielin, inserito nel programma della rassegna Suoni dal Monviso e organizzato dai Polifonici del Marchesato, Cristina Bertolino, fondatrice del progetto Folklore in Piemonte, ha consegnato personalmente all’artista un libretto inedito dedicato a Tracce di Masche, il primo Atlante digitale interattivo che raccoglie luoghi, vicende storiche e leggende legate alle masche piemontesi.

L’incontro nasce da un’affinità culturale.

Nel suo progetto musicale, “Magia Bianca”, Francesca Michielin ha sviluppato un percorso di ricerca sul folklore, sulle storie delle streghe, sui rituali della tradizione popolare e sull’immaginario della magia, temi affrontati anche durante il concerto attraverso riferimenti alle masche piemontesi e alle tradizioni del solstizio d’estate.

Da questa comunanza di interessi è nata l’idea di realizzare un piccolo volume illustrato contenente una selezione delle storie raccolte nell’Atlante, accompagnate dalle illustrazioni di Ilaria Minniti.

«Non volevo semplicemente consegnare un progetto», racconta Cristina Bertolino. «Volevo creare un dialogo tra due percorsi di ricerca che, pur nascendo in ambiti diversi, condividono lo stesso desiderio: riportare il folklore al centro del presente.»

Durante l’incontro Francesca Michielin ha sfogliato il libretto, si è soffermata sulle illustrazioni e sulle storie raccolte nell’Atlante, manifestando interesse e curiosità per il progetto.

Per Cristina Bertolino questo momento rappresenta anche un riconoscimento simbolico del lavoro svolto insieme ai Comuni, alle comunità locali e a tutti coloro che hanno contribuito alla riscoperta delle storie delle masche piemontesi.

«In quel libretto non c’è soltanto il mio lavoro», conclude la fondatrice di Folklore in Piemonte. «Ci sono i paesi che hanno creduto nel progetto, gli archivi consultati, le testimonianze raccolte e un patrimonio culturale che continua a vivere perché c’è ancora chi sceglie di raccontarlo e chi si prende il tempo di ascoltarlo.»

Per approfondire il progetto e consultare l’Atlante Tracce di Masche è possibile visitare https://www.folkloreinpiemonte.it/atlante-tracce-masche oppure scrivere a [email protected].