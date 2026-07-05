Volley A3/F – Mondovì Volley si rafforza con la schiacciatrice argentina Vivien Di Diego

Mondovì Volley annuncia ufficialmente l’arrivo di Vivien Di Diego, schiacciatrice italo‑argentina classe 2005, dunque ventunenne ma già forte di un percorso ricchissimo nei campionati nazionali. Un profilo di qualità, esperienza e personalità, che si inserisce nel progetto tecnico della recentemente ufficializzata A3 2026/27 portando freschezza offensiva e solidità in seconda linea.

La carriera di Di Diego racconta un percorso di crescita costante, iniziato con 9 titoli giovanili territoriali e regionali, cinque finali nazionali e la partecipazione al Trofeo delle Regioni 2019 con la selezione dell’Abruzzo, dove si è classificata terza tra i migliori liber. A soli 12 anni, nel 2017, esordisce in Serie C come libero, vincendo anche il titolo regionale Under 13. Nel 2018 conquista i titoli provinciale e regionale Under 14 da attaccante, mentre disputa la finale regionale Under 18 da libero, venendo convocata nella selezione C.Q.T. Chieti/Pescara.

Il 2019 segna una stagione di grande crescita: finale playoff di Serie C, convocazione nella selezione regionale Abruzzo per il Trofeo delle Regioni, titoli provinciali e regionali Under 16 e Under 18, e la chiamata del C.Q.N. a Formello da parte dei tecnici della Nazionale giovanile Pieragnoli e D’Aniello. Nel gennaio 2020 arriva anche la convocazione di Davide Mazzanti per la preselezione nazionale Juniores al Centro Pavesi di Milano.

A 15 anni, nel settembre 2020, Vivien approda all’Arabona Volley in Serie B2, giocando titolare da attaccante e centrando la finale playoff. Prosegue poi con Altino Volley nei campionati giovanili Under 17 e Under 19. Nel 2021/22 disputa la Serie B con la Futura Volley Teramo, arrivando alla finale playoff. Nel 2022/23 veste la maglia del Cutrofiano in Serie B, vincendo i titoli provinciale e regionale Under 18 e ottenendo il premio di MVP della Puglia, con un 9° posto alle finali nazionali.

Nel 2023/24 gioca in Serie B1 con Fasano, arrivando alla finale playoff per la promozione in A2. Nel 2024/25 si trasferisce a Perugia (San Feliciano) in Serie B2, vincendo il campionato e risultando la migliore attaccante della categoria. Nell’ultima stagione, 2025/26, disputa la Serie B1 sempre con San Feliciano, confermandosi come una delle schiacciatrici più complete e versatili del panorama nazionale.

Il direttore sportivo Max Rubado commenta così il suo arrivo: “Vivien è una schiacciatrice molto interessante, capace di unire potenza e continuità in attacco a una grande abilità nel gioco di seconda linea. Ha una carriera già ricca di esperienze significative, con una traiettoria in Serie B1 che testimonia il suo valore, compresa una finale promozione con Fasano. È una giocatrice determinata, con una mentalità vincente e una forte cultura del lavoro. Siamo convinti che possa diventare un punto di riferimento importante nel nostro sistema di gioco e che il suo contributo sarà prezioso per affrontare al meglio la nuova categoria.”

Parole di grande entusiasmo anche da parte di Vivien Di Diego: “Arrivo a Mondovì con tantissima voglia di fare e di mettermi in gioco in questa nuova, grande sfida. Credo fortemente nella cultura del lavoro, per questo porto con me tanta motivazione e la ferma consapevolezza che il sudore e l’impegno costante in palestra ripagano sempre. Sono pronta a dare il mio massimo contributo, mettendomi a completa disposizione dello staff e delle mie nuove compagne per costruire insieme una bellissima stagione. Non vedo l’ora di iniziare, di conoscere tutto l’ambiente e di sentire il calore dei tifosi al palazzetto!”

Con l’arrivo di Vivien Di Diego, Mondovì Volley aggiunge al roster una schiacciatrice completa, esperta e ambiziosa, pronta a mettere il proprio talento al servizio del progetto rossoblù nel nuovo campionato di Serie A3.