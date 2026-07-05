Supermoto – Ad Ortona il trinitese Mauro Cucchietti conquista la seconda piazza nella tappa del campionato italiano

Il terzo round del campionato italiano Supermoto della classe SM5, si è disputato ad Ortona, in Abruzzo, dove era presente anche il pilota trinitese del Team Gazza Racing Mauro Cucchietti.

Come di consueto hanno gareggiato insieme, con classifiche separate, le classi SM3 – SM5 – SM You e SM Femminile.

Nelle qualifiche il giovane Leonardo Lapadula (SM You) si è aggiudicato la pole position, seguito da Riccardo Andreotti (SM You), Davide Sacchetti (SM3), Mauro Cucchietti (primo della SM5) ed il locale Daniele Di Cicco (SM5), con Gabriele Gianola (SM5) ottavo.

In gara uno Lapadula si è imposto su Cucchietti, scattato alle spalle di Andreotti, che riesce a sopravanzare dopo circa sei giri, mantenendo il comando sino all’ultimo giro, quando viene superato da un velocissimo Lapadula. Dietro di loro si piazzano Di Cicco e Piva, scattato dalla sesta posizione. Decimo l’altro piemontese Gabriele Gianola.

Leonardo Lapadula si ripete in gara due, andando a vincere davanti a Davide Sacchetti, Matteo Piva, Daniele di Cicco e Riccardo Andreotti. Mauro Cucchietti, partito bene, alla prima curva viene portato fuori perdendo molto tempo, chiudendo la manche in sesta posizione (terzo di categoria). Ottavo Gabriele Gianola.

La classifica di giornata della classe SM5 vede sul primo gradino del podio Matteo Piva (KTM – Tre Pini), seguito da Mauro Cucchietti (Honda Gazza Racing – Orbassano Racing), Daniele Di Cicco (Honda – I Briganti della Torre) e da Gabriele Gianola (Husqvarna – Vittorio Alfieri).

Dopo le gare disputate ad Ottobiano, Pomposa ed Ortona, al comando del campionato italiano della classe SM5 vi sono due piloti con 137 punti: Matteo Piva, che mantiene la tabella rossa e Mauro Cucchietti, seguiti a 29 punti da Gabriele Gianola.

“La gara è andata bene – ha esclamato Mauro Cucchietti -, ma non sono riuscito a strappare la tabella rossa di leader del campionato al mio diretto avversario, Matteo Piva. Un ringraziamento va a Luca Ciaglia, che mi ha assistito nel lungo week end, il Team Gazza Racing che mi prepara sempre una moto al top ed i miei sponsor: Officina LA.RA. Saluzzo, Dentis Riciclaggio Sant’Albano Stura, Canavese Assicurazioni Fossano e CTE Energy Trinità”.

Il prossimo appuntamento per il campionato italiano Supermoto è fissato per il 18/19 di luglio ad Ottobiano, dove Mauro Cucchietti ce la metterà sicuramente tutta per portarsi al comando e conquistare la tanto sospirata tabella rossa.