Luci alla Ribalta a Sampeyre. Una nuova occasione per festeggiare i 50 anni di vita di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo

A Sampeyre è tutto pronto per la serata musicale che si svolgerà venerdì 17 luglio in Piazza della Vittoria alle ore 21,00: ad esibirsi i “Luci alla Ribalta Project” che presenteranno una miscellanea di famosissimi brani dei due Lucio nazionali, Battisti e Dalla.

Nell’ambito dell’estate a Sampeyre, fortemente voluti sia dal Comune di Sampeyre e dal Gruppo AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) Intercomunale di Saluzzo, Piasco e Valle Varaita, la band saluzzese allieterà il pubblico presente sul palco montato sulla piazza principale del paese.

“Con i Luci alla Ribalta Project l’affiatamento è ormai consolidato, ci aspettiamo una buona risposta del pubblico perché la qualità tecnica dei musicisti è molto alta” dice la Presidente piaschese dell’AIDO territoriale Matilde Massardi. Durante la serata il gruppo AIDO parlerà di donazione di organi offrendo la possibilità d’informarsi sul delicato tema dei trapianti, anche grazie alla presenza dei volonari Gruppo AIDO di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po, capitanato dall’inossidabile Bruno Vottero che porterà la sua testimonianza di trapiantato. La chiosa finale la lasciamo a Luigi Fina, componente dei Luci alla Ribalta Project e valente polistrumentista:

“Benvenuti in questo percorso odeporico che lega musica a sociale. Ringraziamo la realtà di coordinamento associativo provinciale cuneese che celebreremo sulle note di Dalla Battisti per i 50 anni di attività sulla “Granda” ed il Comune di Sampeyre per averci regalato la possibilità di suonare in questa importante manifestazione. Grazie ad AIDO Sezione Provinciale di Cuneo abbiamo reso itinerante il nostro concerto, siamo riusciti a suonare nei principali luoghi della provincia aiutando con la nostra musica ad incontrare molte persone per portare il messaggio irenico del dono di organi. Vi aspettiamo numerosi venerdì 17 a Sampeyre! Non mancate!”