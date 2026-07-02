Nasce il servizio Flytrain powered by Arenaways, un collegamento diretto tra la stazione di Savigliano e l’aeroporto di Cuneo (FOTO E VIDEO)

Levaldigi (CN), 02/07/2026 – Da Lunedì 13 Luglio partirà un nuovo ed esclusivo shuttle bus che metterà in comunicazione diretta i treni passeggeri in servizio alla stazione di Savigliano con tutti i voli in partenza e in arrivo dall’aeroporto di Cuneo. Si chiama Flytrain ed è un servizio “powered by Arenaways”, ossia effettuato con le stesse prerogative della Cuneo-Saluzzo-Savigliano: innovazione, qualità e attenzione al cliente.

La stazione di Savigliano diventerà così il centro di un vero e proprio hub passeggeri su cui convergeranno treni e aerei, con corse e voli che consentiranno al traffico tanto in entrata quanto in uscita di usufruire del comodissimo scalo cuneese, senza dover più necessariamente utilizzare l’automobile. Una delle principali caratteristiche del Flytrain è l’essere progettato in funzione dell’aeroporto: con il dovuto anticipo rispetto a tutti i voli in partenza e a ridosso di tutti quelli in arrivo.

L’ottimizzazione degli orari, che saranno sempre aggiornati e consultabili sul sito Arenaways.it, e calcolata anche sulla base del traffico ferroviario che converge a Savigliano: quindi sia la linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano sia i treni da e per Torino e Liguria.

Il biglietto Flytrain avrà un costo di 7€ e potrà essere acquistato come singola corsa stazione-aeroporto o in modalità combinata con il treno Arenaways da e per tutte le stazioni servite dal collegamento LFS Cuneo-Saluzzo-Savigliano. Per garantire al servizio la massima efficacia, sarà necessaria la prenotazione del posto a sedere da effettuarsi almeno 24 ore prima dell’orario di partenza programmato della corsa desiderata, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’acquisto del biglietto Flytrain potrà avvenire esclusivamente online sul sito Arenaways.it o telefonicamente tramite il call center Arenaways Risponde.

Per Marco Gabusi, Assessore ai Trasporti Regione Piemonte: «L’intermodalità non è uno slogan, ma la direzione verso cui vogliamo far crescere il sistema dei trasporti piemontese. Il collegamento tra la stazione di Savigliano e l’aeroporto di Cuneo rappresenta un esempio concreto di come ferrovia, trasporto su gomma e trasporto aereo possano dialogare tra loro per offrire ai cittadini e ai visitatori un servizio più efficiente, accessibile e sostenibile. Come Regione Piemonte sosteniamo con convinzione tutte le iniziative che rendono la mobilità sempre più integrata e che valorizzano le infrastrutture esistenti».

Antonello Portera, Sindaco di Savigliano: «La città e il territorio di Savigliano non possono che salutare con favore l’avvio del nuovo servizio Flytrain. Quella che viene unanimemente riconosciuta come la “Città del Pendolino” si conferma così un nodo strategico per i collegamenti provinciali e regionali, con una rete ferroviaria ed un trasporto aereo collegati in modo diretto ed efficiente, a tutto vantaggio degli utenti. La collaborazione tra istituzioni ed operatori del trasporto può tradursi in benefici concreti per la comunità ed il territorio, e questo nuovo servizio di collegamento bus ne è la dimostrazione».

Paolo Merlo, Presidente e Amministratore Delegato di Cuneo Airport, ha commentato l’attivazione del servizio: «Siamo convinti che collegare l’Aeroporto di Cuneo alla rete ferroviaria in maniera intermodale sia oggi un passaggio fondamentale per rendere lo scalo più accessibile e maggiormente connesso al territorio che serviamo attraverso i nostri voli. Per questo siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione avviata con Arenaways e del lancio del servizio Flytrain. La nuova navetta consentirà a un numero maggiore di persone di raggiungere comodamente l’aeroporto, favorendo una mobilità più integrata e sostenibile».

Per Matteo Arena, Direttore Generale di Arenaways: «Come sosteniamo da ben prima dell’avvio del nostro servizio ferroviario sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano, il ritorno del treno favorisce l’avvio di attività e crea opportunità che vanno oltre al solo trasporto lungo l’asse dei binari. Il servizio Flytrain, che nasce in risposta alle esigenze di una realtà fondamentale per il Piemonte quale è l’aeroporto di Cuneo, dimostra ancora una volta come noi intendiamo il servizio passeggeri: non una semplice attività di connessione da un punto A ad un punto B, bensì un’occasione di costante e progressiva crescita. Per parafrasare chi in passato ha viaggiato fino all’estremo dell’immaginazione… si tratta di un piccolo passo per due aziende del trasporto, ma di un grande balzo per il territorio».