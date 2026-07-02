Borgo San Dalmazzo – Audi Zentrum presenta la nuova Audi RS 5: “Un’auto eccezionale” (FOTO e VIDEO)

Un’auto eccezionale, dal pollice in su. Presso la sede di Borgo San Dalmazzo, Audi Zentrum ha ufficialmente svelato al pubblico la nuova Audi RS 5, modello che incarna l’apice della tecnologia Audi e della sua essenza sportiva.

Per l’occasione si è deciso di immergere i partecipanti in un’atmosfera ispirata ai Paddock VIP di Formula 1, trasformando la concessionaria in uno spazio esperienziale dedicato al mondo RS, fra performance e raffinatezza, con un tocco di arte, musica e buon cibo, grazie all’esperienza gastronomica stellata firmata dallo chef Ugo Alciati del Guidoristorante di Serralunga d’Alba.

La serata è stata condotta da Dindo Capello, Presidente del Gruppo Audi Zentrum Alessandria ed autentica leggenda nel mondo dei motori, pilota ufficiale Audi per 19 anni e tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, e dal giornalista, nonché conduttore televisivo e radiofonico Carlo Genta, fra i maggiori esperti nel settore: un tandem che ha condotto il pubblico fra contenuti dedicati, aneddoti, momenti di approfondimento e confronto, in una conversazione sul mondo Audi Sport, sulla performance e sul legame tra Motorsport e vetture stradali.

E poi il clou dell’evento, lo svelamento della nuova Audi RS 5.

Le caratteristiche di Audi RS 5

Nuova Audi RS 5 interpreta l’essenza più autentica del Motorsport secondo Audi. L’adrenalina prende forma in un’esperienza di guida che unisce pista e strada, con una potenza fino a 639 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.

Design inconfondibile e prestazioni di riferimento definiscono il carattere della nuova RS 5. Il motore V6 Plug-in hybrid esprime una sinergia perfetta tra efficienza e performance, con una velocità massima fino a 285 km/h.

L’innovazione Audi si traduce in un’esperienza di guida precisa e coinvolgente. La trazione quattro con Dynamic Torque Control e le sospensioni sportive lavorano in armonia per garantire controllo, stabilità e reattività nel quotidiano come in pista.