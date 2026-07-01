Il Museo Eusebio di Alba si rifà il look con un profondo restyling degli spazi espositivi

Ottobre sarà un mese speciale per il Museo Civico “Federico Eusebio” di Alba, che si appresta a celebrare un doppio, importante anniversario: i 50 anni della sezione di Scienze Naturali e i 25 anni dal riallestimento di quella di Archeologia.

In vista di questo appuntamento, il Museo verrà sottoposto ad un restyling dei suoi spazi espositivi per offrire al pubblico un percorso ancora più accogliente e funzionale.

Gli interventi si svolgeranno nel mese di luglio, dal 1° al 31, periodo durante il quale le visite saranno sospese. Verranno ritinteggiate le sale, data una nuova veste all’ingresso e alla sala Maccario e realizzati interventi grafici per migliorare la comunicazione dei contenuti museali.

Commenta l’Assessore alla Cultura Caterina Pasini: «Con i fondi messi a disposizione dalla nostra Amministrazione comunale e, grazie al contributo della Regione Piemonte, valorizziamo il patrimonio che custodisce il Museo “Federico Eusebio” per offrire nuove esperienze di visita e fruizione degli spazi, come quello della sala Maccario, contenitore di arte, incontri e musica. Sospendiamo per un mese le visite, certi di restituire presto, a cittadini e visitatori, un rinnovato contenitore di cultura.»