Bra: entro il 16 luglio le domande per il voucher scuola della Regione

Fino alle 13 del 16 luglio 2026 sarà possibile presentare alla Regione Piemonte la domanda per il voucher scuola 2026/27, il buono virtuale per gli acquisti legati al diritto allo studio. Il voucher scuola è un importo in denaro messo a disposizione dalla Regione agli studenti iscritti a scuole primarie o secondarie di primo e secondo grado o ad agenzie formative. Il voucher è spendibile attraverso un normale smartphone previa registrazione su app dedicata.

Le domande vanno presentate esclusivamente online tramite l’apposito portale al link https://www.piemontetu.it/servizi#istruzione. Per accedere occorre disporre di Spid (sistema per l’identità digitale della Pubblica amministrazione), carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Non sono più valide altre credenziali.

Per informazioni e assistenza è attivo il numero verde gratuito della Regione Piemonte 800.333.444 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18). Inoltre, in caso di necessità di assistenza per l’invio delle domande, i cittadini braidesi possono rivolgersi all’associazione di volontariato “Insieme” di corso IV Novembre 28, prenotandosi al numero 371-3200552.

Maggiori informazioni sul voucher scuola sul sito della Regione Piemonte al link: https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/voucher-scuola-domande-dal-25-giugno-al-16-luglio.