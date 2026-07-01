Atletica Mondovì: podio per Laura Restagno alla “Run The Night”

Nella sera di venerdì 26 giugno a Cuneo nella centralissima Via Nizza, si è corsa la 2ª edizione della mezza maratona di Cuneo, denominata “Run The Night Karhu per CDF”: più di 2.000 runner si sono presentati al via con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la salute mentale dei più giovani con Paolo Kessisoglu e l’associazione da lui fondata nel 2023 “C’è Da Fare”.

Il keniano Benedict Karori ha vinto la 21 km in 1h06’43 lasciando 18” Mustafà Belghiti (Sicilia Running) e 29” il connazionale Kirwa Nixon Kiprotich. Prima nelle donne la keniana Shalyne Jerop Lagar in 1h14’23” davanti alla portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo Laura Restagno in 1h23’ con la terza classificata Giulia Sommi (SG Squad) in 1h27’05”. Questo le parole della monregalese: “Grazie di cuore a chi c’era, a Matteo Cafiero che ha corso con me, e a chi ha tifato anche mentre era in gara: è incredibile quanto faccia emozionare questo sport. Ho vissuto un paio di mesi difficili e ora sicuramente non mi sento al top, ma giugno mi ha dato delle belle sensazioni”.

Per l’Atletica Mondovì il cebano Matteo Cafiero chiude 35° assoluto e 5° SM35 in1h23’53”, Corrado Basso 69° e 10° SM45 in 1h27’57”, Andrea Fagiolo Lanza 85° e in 1h29’31”, 88° Marco Boeti 1h29’49” (11° Sm40), Simone Fulcheri 102° in 1h38’00”, Adriana Sciolla vincitrice tra le SF60 in 1h43’24”, Simone Papaleo 18° SM50 in 1h45’32”, Francesco Revelli 1h53’ (91° SM35), Marco Giacomo Vignolo 33° SM55 in 2h13. Nelle gare giovanili quarta piazza di Andrea Cafiero nei Ragazzi (1 km) e in lizza gli Esordienti Giosuè e Maria Zoe Chiecchio ed Elena Aimone.

c.s.