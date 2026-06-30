Sere FAI d’Estate 2026: in Piemonte tra luna piena, cinema, astronomia e degustazioni

Le Sere FAI d’Estate 2026 tornano a illuminare il Piemonte con un calendario ricchissimo di appuntamenti che, fino a metà settembre, permetteranno di vivere i Beni del FAI in un’atmosfera completamente diversa, immersi nei colori del tramonto e nel fascino delle notti estive. Il Castello della Manta, il Castello e Parco di Masino e Villa Flecchia saranno i tre scenari piemontesi di un programma che unisce cultura, natura, astronomia, cinema all’aperto, degustazioni e passeggiate notturne, trasformando luoghi storici in palcoscenici vivi e sorprendenti.

Al Castello della Manta, le serate dedicate alla luna piena offriranno camminate suggestive lungo i sentieri che circondano il maniero, nel cuore della Riserva della biosfera del Monviso – MaB UNESCO. Le iniziative dedicate al vino, con il ciclo Fuori cantina, accompagneranno i visitatori in un viaggio enologico dal Monviso alle Langhe, con degustazioni guidate sulla Terrazza dei Melograni e racconti dei produttori ospiti. Non mancheranno le serate dedicate all’osservazione del cielo: Astronomi per una notte permetterà di scoprire costellazioni, pianeti e le celebri “lacrime di San Lorenzo”, guidati dall’astrofilo Bartolomeo Davide Bertinetto. Nel Giardino delle Palme, invece, il cinema all’aperto porterà tre pellicole che raccontano il presente e il passato delle vallate alpine, tra crisi climatica, migrazioni e storie di montagna. Le visite serali illuminate dalle lanterne offriranno un modo insolito di avvicinarsi agli affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi del castello, amplificando la magia delle sale storiche.

Il Castello e Parco di Masino, nel cuore del Canavese, aprirà eccezionalmente in orario serale per un viaggio tra miti lunari, creature notturne e osservazioni astronomiche. Le passeggiate Oltre il plenilunio condurranno i visitatori nel parco monumentale per osservare la luna e scoprire i suoi significati simbolici nelle culture antiche, mentre il Preludio di luna piena racconterà il culto lunare dei popoli celto‑salassi dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea. Le serate dedicate alle creature notturne permetteranno di seguire tracce e segnali di chirotteri, rapaci e piccoli mammiferi, immersi nel silenzio del parco ultracentenario. Tornano anche gli appuntamenti con Astronomi per una notte, guidati dai giovani astrofili di Celestia Taurinorum, per osservare costellazioni e galassie nella quiete del castello. Ogni serata sarà accompagnata dalla possibilità di gustare un aperitivo sulle terrazze panoramiche del Caffè Masino.

A Villa Flecchia, a Magnano, la preziosa collezione di dipinti tra Otto e Novecento dialogherà con il cielo della Serra Morenica di Ivrea. Nelle notti dell’11 e del 13 agosto, il parco della villa diventerà la cornice ideale per l’osservazione delle stelle cadenti, guidata dagli astrofili dell’Associazione Amici del Polo Astronomico di Alpette. Prima del buio, i visitatori potranno godersi un picnic in giardino e visitare la collezione d’arte, vivendo un’esperienza che unisce contemplazione, cultura e natura.

Le Sere FAI d’Estate confermano così la capacità della Fondazione di trasformare luoghi storici in spazi vivi, dove la bellezza diventa occasione di incontro, scoperta e meraviglia.