Nel caldissimo “Casentino” secondo posto nel Trofeo 2 Ruote Motrici per Giordano-Siragusa

Secondo posto nel Trofeo 2 Ruote Motrici e nella Classe RC4N per Matteo Giordano e Manuela Siragusa al “46° Rally Internazionale del Casentino”, svoltosi in provincia di Arezzo tra venerdì 26 e sabato 27 giugno.

La gara toscana, organizzata dalla Scuderia Etruria, ha fatto il pieno di pubblico e di difficoltà per gli equipaggi in gara: caldo feroce in tutte le prove, soprattutto quelle conclusive, tanti guasti e rotture, nonchè temperature altissime dentro gli abitacoli.

La coppia cuneese, su Lancia Y Rally4 della KZ Racing in collaborazione con Tiesse Suzuki Asti, ha condotto una gara regolare al cospetto sia delle condizioni sopra descritte, che degli avversari che si sono confermati essere di alto livello; il testa a testa con Ardizzone-Scartabelli, anche loro su Lancia Y, si è concluso in favore degli ultimi nominati causa un problema elettrico che è costato una ventina di secondi sull’ultima e difficile prova speciale “Talla”.

Sfiniti dopo le fatiche di una gara durissima, Matteo e Manuela cercano relax sotto il podio di Bibbiena: “Come previsto è stata una gara difficile sotto ogni aspetto, dove abbiamo tenuto un ottimo passo gara lottando alla pari con avversari importanti: peccato per il problema elettrico sulla “Talla”, prova speciale che per noi da anni è una bestia nera, che ci ha negato la vittoria ma i punti portati a casa sono preziosi. Un grandissimo grazie ai ragazzi della KZ Racing, che in assistenza sono stati formidabili”.

Giordano-Siragusa rimangono in vetta alla classifica del Trofeo 2 Ruote Motrici ad una gara dal termine: l’organizzazione, proprio a Bibbiena, ha reso noto che la quarta ed ultima prova dell’I.R.C. non sarà più il “Rally Valli della Carnia” previsto in estate in Friuli, al suo posto si correrà in provincia di Pistoia a fine ottobre il “Rally delle Colline Metallifere e Pomarance”.

Classifica (ufficiosa) I.R.C. Trofeo 2 Ruote Motrici dopo tre gare: Matteo Giordano 145 punti, Ardizzone Nicolò 109.5, Caneschi Luigi 98.25, Nicoletti Marco 92, Dal Ben Matteo 84,75.

c.s.