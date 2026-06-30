Mondovì – Iniziati i lavori per la nuova palestra e gli spogliatoi a servizio della pista di atletica

Sono ufficialmente iniziate in questi giorni le prime operazioni di scavo propedeutiche alla realizzazione della nuova palestra e degli spogliatori a servizio della pista di atletica del Beila. Un investimento strutturale importante che può contare su 500.000,00 euro di risorse comunali e 805.000,00 euro di contributo regionale a valere sull’”Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale – Territorio delle valli cuneesi – Avviso pubblico, anni 2023-2025 – Risorse FSC 2021/2027 di cui all’Accordo per la Coesione della Regione Piemonte”. Nello specifico, verrà realizzato un nuovo edificio a servizio dell’intero impianto sportivo che conterrà palestra, spogliatoi, altri locali per i giudici di gara, infermeria e bar.

«L’inizio ufficiale dei lavori testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale verso il mondo dello sport, con un investimento economico importante al servizio di una struttura la cui autorevolezza a livello regionale e nazionale è ormai conclamata» il commento del sindaco, Luca Robaldo, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora, e dell’assessore allo Sport Alessandro Terreno. «Entro il 2027 il polo sportivo del Beila si arricchirà, dunque, di alcuni spazi fondamentali per accrescerne la fruizione e la professionalità strutturale, con un investimento complessivo di un milione e trecentomila euro, di cui mezzo milione di risorse comunali».