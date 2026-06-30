Atletica Roata Chiusani: i risultati del weekend

Successo per la seconda edizione della Run the Night, manifestazione di corsa su strada, organizzata da Atletica Roata Chiusani, in collaborazione con Karhu e CdF, in scena a Cuneo Venerdì 26 Giugno.

L’edizione 2026, andata sold out prima della chiusura iscrizioni, ha registrato il numero record di 2500 iscritti, che si sono sfidati lungo il percorso cittadino.

Presenti in massa gli atleti roatesi, distribuiti sulle 2 distanze previste, la mezza maratona, campionato provinciale di specialità, e la 10km non competitiva.

Successo anche per le partecipatissime gare di contorno dedicate alle categorie giovanili.

Sulla distanza della mezza maratona, dominata dagli atleti Kenyani Benedict Karori e Shalyne Lagat, buone prove per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani:

– Ribotta Matteo 39° in 1.24.24

– Luca Laratore 42° in 1.24.33 -4°sm45

– Filiberto Casella 1.25.57.

– Matteo Enrici 1.27.51

– Luca Stellino 1.30.11

– 3° posto SF45 per Lucia Radosovà in 1.46.05

– 4° e 5° posto JM per Alessandro Arese e Matteo Novelli

– 4° posto SM65 per Silvio Cuceli

– buone prove e piazzamenti in classifica di Roberto Alfonsi, Andrea Panizza, Alberto Ricci, Emanuele Bernelli, Michele Ponso, Carlo Menardi, Domenico Cuceli, Aurora Marinone, 6a PF, Luca Barucco, Giovanna Cesario, 6^ Sf55, Elena Rittano, Cristina Lovera, Rossella Riggio, Marco Massucco, Giancarlo Mirmillo, 6° SM65 e Matteo Morando.

Numerosi gli atleti Roatesi che si sono cimentati sui 10km della non competitiva.

IL ROATA ALLA 25a VAL DI FASSA RUNNIG – VITTORIA DI SARAH AIMEE’ L’EPEE’

Trasferta in Trentino più che positiva per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, che sulla scia dei successi ottenuti da Massimo Galliano nelle precedenti edizioni, si sono distinti alla 25a Edizione della Val di Fassa Running, corsa in montagna a tappe, in scena a Pozza di Fassa dal 21 al 26 Giugno.

Al termine delle cinque tappe previste, per un totale di circa 50km e 2100 d+, culminate con l’impegnativa salita finale al Passo San Pellegrino, Sarah L’Epéé, al comando fin dalla prima tappa,con il crono totale di 4h’59’20 bissa il successo del 2025, riscrivendo il suo nome nell’albo d’oro per l’edizione 2026.

Molto bene Davide Preve, quarto uomo assoluto in 3h44’48 ad 1’15” dal podio della gara maschile, dominata da Italo Cassol.

Nella top ten femminile anche Silvia Di Salvo, 8a donna classificata in 5h36’53, 4a nella maxi-categoria F46-60.

Molto bene Guido Castellino, 18° uomo al traguardo, che in 5h03.22 conquista la 2a piazza in categoria M61-70.

Buon rientro in gara anche per Monica Conterno, 20a idonna in 6h31.53, 12a F46-60

IL ROATA AL MEETING REGIONALE MEMORIAL GIACOSA – ASTI

Ottimi riscontri per gli atleti roatesi, in pista ad Asti mercoledì 24 Giugno, in occasione del Memorial Dino Giacosa. Tra i numeri piazzamenti di classifica spiccano i seguenti risultati:

Vittoria di Annalisa Magliano nel triplo cadette con 11,43m, misura vicinissima al personale e ai vertici nazionali di specialità. Secondo posto per Matteo Brignone nei 300m, chiusi con il nuovo PB di 37″97. Secondo posto e nuovo PB anche per Pietro Matarazzo che chiude i 3000m in 8’44”. Terzo Francesco Gollè negli 800 con 1’54″75. Ad accompagnare i tecnici Milano e Griseri

ANDREA MANDRILE A GROSSETO

Buona prova di Andrea Mandrile ai Campionati Italiani U18 in programma a Grosseto il 27-28 Giugno.Il portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, in gara sui 2000 siepi, eguaglia il PB con 6’21″14, classificandosi 29°. Ad accompagnare il Tecnico Augusto Griseri.