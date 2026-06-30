Anche quest’anno il Comune di Alba ha ottenuto il riconoscimento Spighe Verdi, il programma nazionale promosso da FEE Italia – Foundation for Environmental Education (l’ente che assegna anche le Bandiere Blu), in collaborazione con Confagricoltura, che certifica i Comuni rurali distintisi per le buone pratiche ambientali, l’impegno nello sviluppo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio agricolo e paesaggistico.

Il programma Spighe Verdi sostiene le amministrazioni comunali nel valorizzare il patrimonio rurale, pianificare la gestione del territorio secondo criteri di sostenibilità, migliorare la qualità della vita delle comunità locali, ridurre l’impatto ambientale, favorire l’occupazione, in particolare nei settori della green economy, e promuovere il confronto e lo scambio di buone pratiche tra i territori.

Il riconoscimento è stato consegnato giovedì 25 giugno a Roma, nel corso della cerimonia ospitata nella sala convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

A ritirare la bandiera Spighe Verdi per il Comune di Alba è stata Erika Silvestro, funzionaria della Ripartizione Urbanistica e Territorio.

In provincia di Cuneo sono undici i Comuni premiati: Alba, Barolo, Bra, Centallo, Cherasco, Chiusa di Pesio, Farigliano, Guarene, Monforte d’Alba, Narzole e Santo Stefano Belbo, su un totale di 97 Comuni italiani insigniti del riconoscimento nell’edizione 2026. Le novità del cuneese di quest’anno sono Barolo e Farigliano.

Il Piemonte si conferma la regione italiana con il maggior numero di Spighe Verdi, grazie ai 22 Comuni premiati. Oltre agli undici della provincia di Cuneo, hanno ottenuto il riconoscimento Barone Canavese, Caluso, Candia Canavese, Carignano, Poirino e Pralormo (Città metropolitana di Torino), Acqui Terme, Gamalero, Gavi e Volpedo (provincia di Alessandria) e Canelli (provincia di Asti).

Per accompagnare i Comuni rurali nell’adozione dello schema Spighe Verdi, FEE Italia e Confagricoltura hanno definito un sistema di indicatori che valuta le politiche di gestione del territorio secondo criteri di sostenibilità. Tra gli aspetti presi in considerazione figurano la partecipazione dei cittadini, l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto utilizzo del suolo, la presenza di produzioni agricole di qualità, l’innovazione in agricoltura, la qualità dell’offerta turistica, l’efficienza dei sistemi di depurazione, la gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, la tutela delle aree naturalistiche e del paesaggio, la qualità dell’arredo urbano e l’accessibilità degli spazi pubblici.

Il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessore all’Agricoltura e all’Ambiente Roberto Cavallo dichiarano:

«La conferma della Spiga Verde rappresenta un importante riconoscimento per Alba e per tutto il territorio. Premia un percorso costruito nel tempo, fondato sulla qualità del paesaggio, sulla sostenibilità delle produzioni agricole, sulla tutela dell’ambiente e sulla capacità di coniugare sviluppo economico, turismo e rispetto del territorio. È un risultato che appartiene all’intera comunità: agli uffici comunali, alle aziende agricole, ai produttori, alle associazioni di categoria e a tutti coloro che, con il proprio lavoro quotidiano, contribuiscono a preservare e valorizzare un patrimonio che costituisce una delle principali ricchezze della nostra città. Ricevere anche quest’anno questo riconoscimento ci incoraggia a proseguire con determinazione nelle politiche di sostenibilità ambientale e di valorizzazione del nostro paesaggio rurale».