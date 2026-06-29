Promozione Femminile – Game, set & match Racco ’86! Sarale e Barbero non lasciano scampo alla Pol. Garino

Si sono chiusi, ad un passo dal mese di luglio, gli interminabili play off del campionato di Promozione Femminile.
Chiude con una vittoria il Racco ’86 che rifila un tennistico 6-1 alla Polisportiva Garino blindando ulteriormente la prima posizione in classifica in quest’appendice di stagione. Le ragazze di coach Leo cancellano la delusione patita mercoledì con l’eliminazione dalla Coppa Piemonte grazie alle triplette di Barbero e Sarale che non lasciano scampo alle ospiti confezionando il fiocco perfetto su una stagione comunque ottima, culminata con la promozione in Eccellenza.
Promozione Femminile – Play Off
Mappanese – Villastellone Carignano N.D.
Racco ’86 – Pol. Garino 6-1
CLASSIFICA: Racco ’86 68, Villastellone Carignano 62*, Mappanese 52*, Pol. Garino 42