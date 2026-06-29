Castiglione Falletto celebra Gino Veronelli nel centenario della nascita

Nel centenario della nascita di Gino Veronelli, una delle figure più influenti della cultura enogastronomica italiana, Castiglione Falletto si prepara a celebrarne l’eredità con un incontro che ne ripercorre visione, pensiero e impatto sulla storia del vino. Sabato 11 luglio, nella Cantina Terre del Barolo, l’evento “L’uomo è nato per festeggiare la vita” riunirà voci del mondo produttivo, culturale e cooperativo per rendere omaggio all’intellettuale che ha rivoluzionato il modo di raccontare il vino, restituendo centralità ai territori e al lavoro dei vignaioli.

La giornata si aprirà con una visita guidata alla Cantina, seguita dall’incontro celebrativo introdotto dai saluti del presidente Paolo Boffa e di Sergio Germano, alla guida del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Il talk dedicato alla figura di Veronelli vedrà dialogare esperti e protagonisti del settore: Beppe Orsini, storico collaboratore del maestro; l’enologo internazionale Massimo Martinelli; Armando Gambera, studioso delle culture del vino; Edmondo Bonelli, naturalista e consulente in viticoltura; e Roberto De Donno, presidente dell’Associazione Nazionale Denominazioni Comunali. La conduzione sarà affidata a Tiziana Martino, voce autorevole della divulgazione culturale.

Un momento particolarmente significativo sarà il dialogo con il giornalista Sergio Miravalle, che coinvolgerà Lucia Veronelli, figlia di Gino, e Gian Arturo Rota, responsabile dell’Esposizione Permanente “Il Veronelli”. Sarà l’occasione per riflettere sul ruolo che Veronelli ha avuto nel costruire una cultura del vino fondata su identità, qualità e comunità, anticipando temi oggi centrali come l’enoturismo, la tutela dei territori e la responsabilità culturale dei produttori.

In occasione dell’evento verrà condivisa una fotografia storica scattata negli anni Ottanta a La Morra, che ritrae Veronelli accanto a figure fondamentali della storia del Barolo: Gian Bovio, Gianni Cordero di Montezemolo, Lorenzo Accomasso, Renato Ratti e Massimo Martinelli. Un’immagine che racconta un’epoca e un modo di vivere la Langa, fatto di persone, fatica e passione.

L’incontro, organizzato dall’Associazione Nazionale Denominazioni Comunali, dalla Cantina Terre del Barolo, dal Consorzio di Tutela e dall’Esposizione Permanente “Il Veronelli”, con il patrocinio della Provincia di Cuneo, si chiuderà con un momento conviviale. L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria entro il 7 luglio.