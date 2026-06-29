Campionati Italiani Allievi: l’Atletica Mondovì chiude con due maglie azzurre una trasferta toscana da record

Sabato 27 e domenica 28 giugno lo splendido catino dello stadio “Zecchini” di Grosseto ha fatto da teatro per l’edizione 2026 dei Campionati Italiani Allievi: oltre 1.300 atleti in gara per i 40 titoli in palio e per un posto nella squadra azzurra in vista dei prossimi Campionati Europei U18, in programma a Rieti dal 16 al 19 luglio. Due giornate di altissimo contenuto tecnico, rese ancora più dure dalle condizioni “estreme” legate al caldo, che ha appesantito le prestazioni di tutti i ragazzi scesi in pista e sulle pedane.

In questo contesto si sono inseriti i ben 17 portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo impegnati sia nelle prove individuali che nelle staffette: una partecipazione così numerosa non si era mai vista nei oltre 30 anni di storia della società. Ad accompagnare la folta delegazione i tecnici Luca Candela, Pietro Rossi ed Enrico Priale, affiancati dai tecnici esterni Marco Corino (Dragonero) e Antonella Giulivi (Atletica Asti 2.2), società con cui negli ultimi anni è stata instaurata una proficua collaborazione.

Un week end da incorniciare con ben due medaglie frutto dell’incredibile doppietta di Yasmine Lazouzi e una di argento conquistato da Giacomo Provera sui 400 ostacoli: queste super prestazioni hanno permesso loro la convocazione per la rassegna continentale in maglia azzurra. Nel complesso una prestato di grande livello con altri piazzamenti tra cui la medaglia di “legno” di Giorgio Comimo.

Il presidente Fabio Boselli: “A Grosseto abbiamo ottenuto i risultati che ci eravamo prefissati: partecipazione numerosa e risultati individuali di eccellenza. Questi sono la conseguenza della compattezza e della profondità della squadra, perché oltre alle medaglie sono arrivati piazzamenti nei 10.”

Sabato: il primo oro di Lazouzi, Comino a un soffio dal podio

Già nella prima giornata di gare arrivano segnali importanti. Giacomo Provera si qualifica per la finale dei 400 ostacoli con il miglior tempo assoluto delle batterie, un controllato 53″55. Yasmine Lazouzi – già campionessa italiana di Cross a Selinunte – si impone nei 2.000 siepi in 6’47”50. Per la “francesina”, nata a Bergamo e trasferitasi a Nantes con la famiglia dove vive e si allena con il padre ex mezzofondista, già capace di correre 6’40″12 (terza prestazione italiana U18 di sempre), è stata sufficiente una accelerazione ai 600 metri per cogliere il successo a braccia alzate davanti alla trentina Zucchelli (Alto Garda) seconda a 11 secondi.

Sfortunato invece Giorgio Comino che, nella stessa gara, sfiora il podio: nella terza ed ultima serie, dopo un testa a testa da thrilling, chiude al quarto posto in 5’58″70 battuto per soli due centesimi al fotofinish dal trentino Nicholas Odorizzi (Quercia Dao Conad). Per Giorgio, la delusione per il bronzo mancato è parzialmente mitigata da un personale frantumato di ben 12 secondi. Davanti a tutti il neo campione italiano Giordano Contigiani (5’57″39) e l’argento per Chiuchiù (Team A Lombardia, 5’58″29).

Domenica: la doppietta di Lazouzi e il grande argento di Provera

La seconda giornata si apre con un’altra gioia firmata Lazouzi, che al mattino bissa il successo del giorno precedente imponendosi anche nei 3000 metri di gara tattica, con il crono di 9’49″89, lasciando dietro la milanese Ravà e completando così una storica doppietta.

All’ora di pranzo, in un caldo torrido, tocca a Giacomo Provera regalare l’altra grande emozione del weekend per i monregalesi: nella finale dei 400 ostacoli corre in 52″60, avvicinando il proprio primato stagionale (52″33), e conquista un prezioso argento, battuto solo dall’imperiese Crisci, autore di uno spettacolare 51″88. I due detengono le migliori prestazioni della graduatoria europea del 2026 e Rieti, per Giacomo, sarà l’occasione per una gustosa rivincita.

Questo il commento del tecnico Enrico Priale: “Eravamo in gara in tutti i settori, anche quelli che abbiamo dovuto ricostruire da zero nel recente passato come i lanci e il mezzofondo: le due maglie azzurre sono la prova più bella che il lavoro fatto in questi anni, mattone dopo mattone, sta dando i suoi frutti in ogni categoria”.

Una squadra profonda: tanti piazzamenti di rilievo

Al di là delle medaglie, il weekend di Grosseto conferma il valore assoluto della rosa biancorossa, con diversi atleti capaci di entrare nella top ten nazionale. Lucrezia Garelli, al primo anno di categoria, chiude all’ottavo posto nel disco con 35,94 metri, dopo essere arrivata 22ª nel peso con il nuovo personale di 11,05 al sabato, mentre Lorenzo Marino sale al nono posto nel salto triplo con 13,98 metri, fuori dalla finale ad 8 per soli 3 centimetri. Buona prova anche per la 4×100 maschile, formata da Giacomo Rabezzana, Giacomo Provera, Francesco Simbula e lo stesso Marino, decima in 43″28 che toglie ancora decimi dal precedente crono.

A completare il quadro delle prestazioni individuali, Francesco Simbula chiude al 12° posto nei 200 metri con 22″27 e nei 110 hs, dopo aver passato il primo turno con 14″93 si deve arrendere in semifinale al 24° posto (15″34); Giacomo Rabezzana è termina al 40° posto nei 200 metri in 23″38. Bene anche le altre staffette: la 4×400 femminile, con Sofia Musso, Alice Botto, Laura Sito e Sofia Bertone, chiude 18ª in 4’06″46, mentre la 4×100 femminile, con Musso, le due Bertone e Botto, è 12ª in 48″48. Sul giro di pista da segnalare anche i piazzamenti di Sofia Bertone, 20ª in 58″72, e di Noemi Bertone, 22ª in 58″99 (e poi 27ª nei 200 metri in 26″20). Paola Ambrosio dopo una partenza con due nulli piazza buono il terzo lancio a 44,92 m, misura che le concede la 21ª posizione, mentre nella marcia arrivano i piazzamenti di Emma Battaglio, 28ª in 27’06″84, e di Carolina Ribezzo, 34ª in 28’59″17.

c.s.