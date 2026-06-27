Passaggio di consegne al Rotary Club Cuneo 1925: il nuovo Presidente è Giulio Fraternali Orcioni

Presso la Tenuta La Storta di Genola si è svolta la tradizionale cena di gala del Rotary Club Cuneo 1925, durante la quale il Presidente uscente Daniel Gallina ha passato le consegne al nuovo Presidente Giulio Fraternali Orcioni, che guiderà il Club per l’anno rotariano 2026-2027.

Nel corso della serata sono state conferite due Paul Harris Fellow al dottor Luigi Fontana, per l’impegno profuso durante la sua presidenza a.r. 24-25 e per il coordinamento delle giornate di medicina digitale svolte a Limone Piemonte, Demonte ed Entracque, con il coinvolgimento dei Rotary Club di Alba, Bra, Canale Roero, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, e al dottor Alessandro Giraudo, fondatore di DoctorApp, per il supporto nelle prenotazioni alle attività sanitarie.

A sorpresa, il Governatore Luigi Gentile ha conferito al Dott. Luigi Fontana un’altra prestigiosa Paul Harris Fellow, esprimendo sincera gratitudine e apprezzamento per la rilevanza distrettuale del progetto di Medicina Digitale, che, grazie alla sua visione, alla capacità organizzativa e al costante impegno, ha saputo coinvolgere e connettere numerosi Club del Distretto, creando una preziosa sinergia al servizio della comunità.

Il Rotaract Club Cuneo Provincia Granda, per il tramite della Presidente Sofia Camisassi, anche a nome del Presidente dell’Interact Club Riccardo Martinengo Tonelli, ha reso omaggio alla Past President Patricia Indemini, Delegata del Club per i Giovani dal 2008, incarico affidatole dall’allora PDG Pier Giovanni Bordiga.

A riconoscimento del costante e prezioso impegno profuso a favore delle nuove generazioni, il Presidente Daniel Gallina ha conferito la meritatissima Paul Harris Fellow a Patricia Indemini, quale segno di sincera gratitudine e apprezzamento.

A partire dal prossimo anno rotariano, l’incarico di Delegato per i Giovani sarà affidato al Socio Alberto Peluttiero.

Il Club ha inoltre espresso le proprie congratulazioni a Manuel Giraudo, nominato Rappresentante Distrettuale Rotaract del Distretto 2032, e a Riccardo Martinengo Tonelli, nominato Rappresentante Distrettuale Interact del Distretto 2032 per l’anno rotariano 2026-2027.

Durante la presidenza di Daniel Gallina, il Rotary Club Cuneo 1925 ha realizzato numerosi service a favore della comunità, tra cui il progetto di medicina digitale, dedicato alla prevenzione e alla diagnosi nelle aree decentrate attraverso visite ed esami gratuiti, sostenuto dal Distretto 2032, oltre a iniziative culturali, di sostegno ai giovani, solidarietà, inclusione, tutela dell’ambiente e promozione dello sport e della disabilità.

Tra i progetti sostenuti si segnalano: la promozione della cultura e dello scambio internazionale con il Premio Inter-Alpes e il concorso poetico “Gianni Romano”; la valorizzazione del territorio con il Museo Diffuso; il sostegno ai giovani di Rotaract e Interact; Natale di solidarietà per le famiglie in difficoltà di Cuneo ed anche a favore dei bambini di Kiev; i progetti di inclusione e formazione giovanile (Rotary Campus, RYLA e RYPEN); le attività a supporto del territorio e dell’ambiente (Colletta Alimentare, Pulimondo, End Polio Now, Croce Rossa Italiana); le iniziative dedicate allo sport e alla disabilità (Amico Sport, Standing Beach Volley, Paradriving Piemonte); il sostegno a persone con disturbi dello spettro autistico attraverso Il Ramo Cooperativa Sociale e i progetti educativi e di sensibilizzazione, sviluppati in collaborazione con istituzioni scolastiche e altri Rotary Club.

Nel suo intervento conclusivo, Daniel Gallina ha ringraziato tutti i soci e, in particolare, il Segretario Salvatore Linguanti, il Prefetto Michele Mestriner, il Tesoriere Lorenzo Durando, i Vice Presidenti Adriano Spada e Luigi Salvatico, tutti i Consiglieri, i Presidenti ed i membri delle Commissioni ed Erika Demaria della segreteria.

Nel corso della serata, Daniel Gallina e Giulio Fraternali Orcioni hanno inoltre rivolto i migliori auguri a Giorgia Pellegrino, Presidente a.r. 2027-2028 del Club, e a Stefano Cavaglià, Presidente Eletto, Vicepresidente e Prefetto del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda, in vista del loro imminente matrimonio.

Dopo il passaggio del collare, nel suo primo intervento da Presidente, Giulio Fraternali Orcioni ha affermato:

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio. Il tema del nuovo anno sarà ‘Creiamo un impatto duraturo’: vogliamo rafforzare i progetti esistenti e sviluppare nuove iniziative capaci di lasciare un segno concreto nel territorio.”

Il nuovo Presidente Giulio Fraternali Orcioni, 59 anni, è dal 2017 Direttore della Struttura Complessa di Anatomia ed Istologia Patologica della Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo Laureato in Medicina e specializzato in Anatomia Patologica presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ha maturato esperienze professionali in diversi centri ospedalieri italiani, tra cui : l’Ospedale di Feltre (BL) , la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bolognae l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Nel solco del percorso avviato dal Presidente Daniel Gallina, il 101° anno del Rotary Club Cuneo 1925 proseguirà con entusiasmo e visione.

c.s.