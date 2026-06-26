Tutto pronto per la quinta edizione del Nivolet Bike Day

Giunto alla sua quinta edizione, torna sabato 27 giugno uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della bicicletta e della montagna: il “Biking GAL – Gran Paradiso – Nivolet Bike Day”, che permette di affrontare una delle salite più iconiche delle Alpi in totale assenza di traffico motorizzato.

Dalle ore 9:00 alle 15:00 la strada che collega Ceresole Reale al Colle del Nivolet sarà infatti riservata esclusivamente ai ciclisti, offrendo un’esperienza immersiva nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Il percorso si sviluppa lungo 38 chilometri con circa 1.200 metri di dislivello, da Ceresole Reale al Colle del Nivolet, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi dell’alta Valle Orco, tra cui la Diga del Lago Serrù, traguardo della 13ª tappa del Giro d’Italia 2019.

Non è prevista una partenza unica: ogni partecipante potrà affrontare la salita in autonomia durante la fascia oraria di chiusura della strada. L’utilizzo del casco è obbligatorio e tutti i partecipanti dovranno attenersi al Codice della Strada e alle norme di tutela ambientale del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

L’evento rappresenta una preziosa occasione per promuovere un modello di fruizione della montagna più sostenibile, consentendo a ciclisti, famiglie e appassionati di vivere uno dei luoghi più spettacolari delle Alpi in modo rispettoso dell’ambiente.

L’ultraciclista Paola Gianotti, co-organizzatrice dell’iniziativa, afferma: «Se penso a sei anni fa, quando abbiamo cominciato a sognare di poter chiedere la chiusura della strada che porta a quello che considero il colle più bello del mondo, mi sembrava qualcosa di irraggiungibile. Oggi quel sogno è una realtà bellissima, che per la quinta volta si realizza davanti ai nostri occhi. Vedere migliaia di ciclisti salire su quella che per me è la salita più bella al mondo, libera dalle auto, in silenzio, con solo il suono dei pedali e del vento, è qualcosa di incredibile ed emozionante ogni volta. Il Colle del Nivolet è una delle salite più straordinarie che abbia mai percorso. Ogni volta che si raggiunge la cima si ha la sensazione di entrare in un luogo dove la natura è la vera protagonista. Il Nivolet Bike Day permette a chiunque di vivere questa emozione in sicurezza, senza traffico e con un impatto minimo sull’ambiente. Invito tutti, dagli sportivi più allenati ai semplici appassionati, a cogliere questa opportunità e a scoprire quanto possa essere bello vivere la montagna pedalando nel pieno rispetto del territorio».

«Il Nivolet Bike Day è molto più di una semplice pedalata: è un’esperienza cicloturistica unica, che permette a tutti – appassionati, famiglie, visitatori – di vivere la montagna in modo autentico e rispettoso dell’ambiente. Cinque edizioni rappresentano un traguardo importante, segno che questo appuntamento ha trovato il suo posto nel cuore delle persone e nel calendario degli eventi del nostro territorio. Come GAL Valli del Canavese siamo orgogliosi di organizzare e sostenere finanziariamente questa iniziativa, perché crediamo che il cicloturismo sia uno strumento straordinario di sviluppo locale, capace di generare valore per le comunità e per l’economia montana. Un ringraziamento sentito va al Parco Nazionale del Gran Paradiso, partner imprescindibile di questa avventura: il loro sostegno è fondamentale per la riuscita dell’evento e testimonia una visione condivisa di valorizzazione del territorio nel pieno rispetto della natura», dichiara Giorgio Magrini, Direttore GAL Valli del Canavese.

La partecipazione è libera e gratuita. I primi 200 registrati tramite il form online riceveranno un gadget e una consumazione omaggio al Rifugio Savoia.

Gli organizzatori raccomandano di evitare il parcheggio nel territorio di Locana e invitano gli interessati a registrarsi per ricevere aggiornamenti sull’evento.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.bikinggal.eu/gran-paradiso-nivolet-bike-day-2026/